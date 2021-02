Aumenta l’interesse verso la cucina salutare, ecco quali saranno i piatti più ordinati dagli italiani nel 2021 con le consegne a domicilio.

Il 2020 è stato senza dubbio l’anno che ha cambiato profondamente le nostre consuetudini, riflettendosi anche sulle nostre abitudini in cucina. È per questo che non ci sorprende la nascita di nuove tendenze per il food delivery che punta verso una cucina sempre più salutare.

Lo evidenzia un’analisi stilata dall’Osservatorio di Just Eat sulla base dei dati raccolti durante i mesi passati. Vediamo verso che genere di piatti si orientano le città italiane e quali nuovi trend detteranno legge nel 2021.

Verso la cucina salutare anche nella consegna a domicilio

Sempre più italiani puntano verso una cucina più salutare, città come Trieste, Milano, Genova e Napoli registrano un incremento notevole degli ordini a domicilio, puntando su cibi più sani e discostandosi dal classico junk food. Un caso particolare è quello della capitale, a Roma, infatti, si ha una rapida crescita con il 42% di ordinazioni healthy in più.

Si attinge alla cucina vegana e vegetariana, ai poké e in misura minore anche alle insalate. Queste nuove abitudini stanno molto a cuore alla fascia di età tra i 25 e i 34 anni, ma si fa sentire meno nelle fasce più giovani. Una tendenza che accoglie il favore soprattutto delle donne (63%), e in buona parte anche degli uomini (36%).

Trend del food delivery nel 2021

Le analisi di Just Eat prevedono che l’interesse degli italiani verso cibi che fanno bene alla salute è destinato ad aumentare. Ma quali saranno le nuove tendenze che ci accompagneranno in questo 2021? Sono stati individuati 5 piatti che spopoleranno tra le ordinazioni a domicilio, ovviamente, tutti all’insegna del benessere a tavola!

Poké

Al via con i legumi da usare in tutte le salse, dalle zuppe ai burger, seguiti a ruota dalla riscoperta di cereali e affini come la quinoa. Cresce anche l’interesse verso l’avocado e per lo zenzero spesso usato per impreziosire i piatti. Si fanno strada anche i frutti rossi usati non solo per i piatti dolci, ma anche per il salato.

Chiudono la classifica i semi di chia e di canapa, tra i superfood più amati. Questi ingredienti verranno usati in ogni forma, ma a spopolare in questo nuovo anno ci saranno i burger (a base vegetale), i poké e naturalmente zuppe e insalate, per un 2021 all’insegna dei cibi salutari!