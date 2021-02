A quanto pare, Tom Brady e la sua dolce Gisele Bundchen avrebbero scelto di cambiare casa. Due cuori e una capanna? Dimenticatevi di questo, perché il loro amore passa per… una villa da sogno a Miami!

La nuova dimora di Gisele e Tom Brady sorge in una delle location più esclusive al mondo, nel cuore dorato di una Miami che profuma di lusso e successo. Pronti a scoprire di che casa si tratta? La coppia avrebbe pensato a ogni dettaglio nel rispetto dell’ambiente e dell’armonia naturale circostante. Ma non chiamatela capanna: è una villa da capogiro alla sola portata di una star (e di un portafogli a sei zeri).

La casa di Gisele Bundchen e Tom Brady a Miami

Nessuno l’ha ancora vista (perché di fatto non è stata ancora realizzata), ma la nuova casa di Gisele Bundchen e Tom Brady ha già stuzzicato l’appetito del gossip con le indiscrezioni emerse sulla stampa made in USA. Un ghiotto antipasto di quello che sarà il nido d’amore della coppia sotto i cieli della Florida, per nulla discreto ed economico…

Gisele Bundchen e Tom Brady al Billionaire Bunker

È nel cuore di Miami, dunque, che Gisele Bundchen e suo marito avrebbero deciso di vivere, acquistando una proprietà mozzafiato nella Indian Creek Island. Soltanto poche decine di residenti (si parla di 30 case circa) in uno delle isole più lussuose d’America, dove costruire una mega villa con occhio di riguardo all’ambiente.

L’area in cui marito e moglie hanno posato lo sguardo, investendo, secondo le cronache, una cifra astronomica, è nota come “Billionaire Bunker“. Il motivo è legato al fatto che, per il suo essere un luogo riservato a pochi “eletti” tra i miliardari più invidiati del pianeta, vanta un’architettura di sorveglianza come pochi altri posti al mondo.

I residenti e i loro ospiti contano su una cintura di protezione h24, con una forza di polizia privata che pattuglia il perimetro dell’isola via terra e via mare garantendo al complesso di imporsi come uno dei luoghi più sicuri in cui vivere.

Al centro di questa oasi (più simile a un Eden grazie a straordinari giardini lussureggianti e alla vista sull’Oceano), si trovano anche uno dei country club più esclusivi dello Stato e un campo da golf!

Quanto costa la casa di Gisele Bundchen e Tom Brady

Secondo la stampa d’oltreoceano, la modella e il quarterback, diventato leggenda vivente del football americano ed eletto re del Super Bowl, avrebbero deciso di tradurre in realtà un progetto interamente ecosostenibile. Dagli interni allo spazio esterno, tutto sarebbe all’insegna dell’impatto zero, interamente costruita ed arredata con la massima cura nella scelta di materiali naturali, senza dimenticare l’efficienza energetica. È così che la coppia avrebbe deciso di prendere casa nello stesso luogo da fiaba in cui vivono volti celebri come Adriana Lima e Ivanka Trump…

Il costo di questo “nido” extra lusso? Secondo Page Six e Business Insider si aggirerebbe intorno ai 17 milioni di dollari! Briciole per i due divi, se si pensa al patrimonio stellare su cui possono contare!

Fonte foto: https://www.instagram.com/gisele/