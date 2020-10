Versatile, neutro e smart: il capospalla corto di Mango indossato da Kendall Jenner è il perfetto outfit trendy e low cost da acquistare subito.

L’autunno è quella stagione che non ci impone ancora un look che privilegi totalmente tessuti caldi come lana e cashmere, ma senz’altro avere un capospalla corto e versatile che ci difenda dal fresco, significa avere il salvalook perfetto di ogni occasione. Kendall Jenner è riuscita a suggerirci il capospalla perfetto: corto, pratico e dal colore neutro così da potersi abbinare facilmente, ma anche low cost. Un acquisto decisamente smart che ha immediatamente catturato l’attenzione delle fashioniste.

Il capospalla corto di Kendall Jenner è di Mango

Il look total white di Kendall ha senz’altro catturato l’attenzione, ma ancora di più la scelta di abbinarci un capospalla beige chiaro che spicca ancora di più. Partendo da questo contrasto, sono tante le nuance che possiamo far sposare con il beige: grigio, nero e denim, sono i colori con cui poter creare accostamenti trendy.

Kendall Jenner ha scelto inoltre di abbinare un crop top, senza timore di scoprire l’ombelico nonostante le temperature: una scelta audace a cui potremmo pensare anche noi magari puntando su maglie crop a lupetto e a manica lunga.

In alternativa anche un dolcevita dal tessuto sottile andrà benissimo, ma ricordate che anche un look a strati, come abbinare un top su una t-shirt o una maglia sottile a manica lunga può rivelarsi una scelta vincente.

Dove acquistare il capospalla di Kendall Jenner

Nessuna firma particolare o di alta moda, Kendall ha scelto un marchio che noi conosciamo benissimo, smart e chic: si tratta del marchio spagnolo Mango, decisamente alla portata di tutte che spesso ci propone capi smart, chic ed eleganti.

Infatti la giacca oversize, uno dei punti forti dell’outfit, costa 99.99 euro, ed è possibile acquistarla sul sito ufficiale del brand oppure nei negozi fisici. Si tratta di una giacca maglia in misto lana, che riesce a darci quel giusto calore di cui abbiamo bisogno, ma potendo scegliere di indossare ancora capi cut out e dal tessuto sottile e avvolgente. Da sfoggiare senza se e senza ma prima che arrivi l’Inverno.

Fonte foto: https://shop.mango.com/it/donna/giacche-giacche/giacca-maglia-oversize_77048261.html