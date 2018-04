Capi color pastello per essere alla moda questa primavera estate!

La bella stagione offre nuove tonalità, dallo stile delicato e raffinato: i capi d’abbigliamento si tingono di color pastello!

La primavera ricorda quell’atmosfera romantica e dolce con i suoi bei fiori e le sue mille sfumature, colma di una grande varietà di colori e di tante novità. La bella stagione è l’inizio di una nuova routine e ci invita ad alzarci dal divano ed uscire di casa a prenderci un buon gelato! Con lei arrivano anche i nuovi capi d’abbigliamento, le nuove tendenze e i nuovi prodotti. Nel mondo della moda è un continuo scoprire, ispirare e provare: quest’anno è il turno del color pastello. I capi d’abbigliamento si tingono di colori dolci, delicati e raffinati, proprio come la primavera!

Capi d’abbigliamento color pastello

Tra le tendenza moda della Primavera Estate 2018 troviamo i capi color pastello che donano uno stile raffinato, delicato e soft. Abiti femminili e morbidi, freschi per la stagione più calda e per donare colore al proprio stile. Addio abiti neri, bordeaux e di tonalità scure, la bella stagione richiede abiti dai colori vivaci e tenui allo stesso tempo. Sulle passerelle delle collezioni P/E abbiamo visto sfoggiare abiti dai toni rosa pallido, giallo tenute, salmone, verde menta e celeste. Un mix di colori perfetti da abbinare ad ogni stile e da sfoggiare in ogni occasione!

Abbinare i capi color pastello è semplice: si può indossare un outfit abbinato al colore protagonista, quindi scegliere una tonalità unica. Un altro consiglio da seguire se si vuole spezzare l’outfit, è rimanere sempre sulla tonalità pastello ma abbinare due diversi colori tra loro. Ad esempio, possiamo optare per una gonna verde menta e abbinarla ad una camicia giallo canarino accompagnate da una mini bag. Attenzione però alla sfumature del colore scelto, altrimenti l’outfit potrebbe risultare troppo “spento” e “sbiadito”. Un altro abbinamento top che ogni fashion addicted dovrebbe provare almeno una volta nella vita è una gonna color rosa, un blazer blu e una blusa avorio. Quest’ultimo è perfetto anche per andare in ufficio. Se abbinati bene ai colori giusti e ad uno stile corretto, possono essere utilizzati per diverse occasioni.

