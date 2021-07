Can Yaman ha da qualche ora visitato la Campania e ha regalato un momento dolcissimo alle “piccole fan” venute a vederlo

In queste ore il modello e attore arabo, Can Yaman, sta soggiornando in Italia, precisamente in Campania. Mentre salutava la folla venuta in numerosa per vederlo, il fidanzato di Diletta Leotta ha documentato con un video su Intagram il suo bellissimo gesto a delle fan davvero speciali.

Can Yaman fa delle foto con delle bambine prendendole in braccio con affetto

Nelle ultime 14 ore, Can Yaman ha soggiornato in Campania ed è andato a visitare il Lungomare di Castellammare di Stabia. Proprio qui la strada in prossimità dell’attore si è riempita di fan in attesa di foto o nella speranza di ottenere un autografo. L’attore arabo, però, nella fretta ha preferito concentrarsi sulle “piccole fan”; le ha sollevate da una staccionata e prendendole in braccio fa delle foto-ricordo con alcune bambine. Il gesto molto carino è piaciuto alla folla che ha reagito con grida e applausi di approvazione.