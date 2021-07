La bellissima Chiara Nasti ha annunciato ufficialmente di volersi prendere una pausa dai social per un po’ di tempo

La bella Chiara Nasti ha deciso di prendersi una pausa dai social. L’influencer lo annuncia ufficialmente con un post su Instagram che ha spiazzato il web. La Nasti, infatti, era solita documentare molti aspetti della sua vita privata e sentimentale e questo repentino stop ha sorpreso i fan.

La bellissima fashion influencer, ex del giocatore Nicolò Zaniolo, ha deciso di mettere uno stop alla sua vita sui social. Chiara ha voglia di dedicare più tempo a se stessa e di allontanarsi per un po’ dalle dinamiche social che l’hanno ferita in più di un occasione:“Ad oggi che mi sono fermata un attimo, guardandomi realmente dentro ho capito di aver perso un po’ me stessa con il mio modo di fare. Essendo una persona molto sensibile, certe cose non sono riuscita a prenderle con la leggerezza di una ragazza di 23 anni essendo sempre sotto giudizio.”

Sembrerebbe che la decisione sia stata presa a causa dei tanti “haters” che hanno giudicato le scelte dell’influencer e l’hanno colpita in modo particolare.