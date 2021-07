Rosa e Pietro festeggiano il secondo compleanno di Ethan, loro primogenito, e l’influencer pubblica una dedica molto speciale per lui su Instagram

Rosa Perrotta festeggia il compleanno del primogenito, Ethan, che compie 2 anni. Un’elegante festa documentata sui social; il piccolo è circondato da palloncini, luci, un giardino da sogno e naturalmente i suoi genitori Rosa e Pietro. L’ex tronista di Uomini e Donne si lascia andare ad una bellissima dedica a suo figlio su Instagram.

Rosa Perrotta e la toccante dedica al figlio sui social

Rosa Perrotta ha conosciuto Pietro Tartaglione nel dating show di Uomini e Donne e, da allora, i due non si sono più lasciati. Ora l’influencer è in attesa di un altro bambino, Mario Achille, ma si gode anche il compleanno di Ethan con una bellissima dedica su Instagram:

“A volte non capirò le tue scelte. A volte non riuscirò a farti cambiare idea. A volte dovrò lasciarti sbagliare. A volte dovrò lasciarti cadere. A volte non potrò seguire i tuoi sogni. A volte non saremo d’accordo. Ma non ci sarà mai e poi mai una volta in cui io non sarò dalla tua parte. Nella vittoria e nella sconfitta.

Perché ogni cosa che farai tu è come se la facessi io…perché tu sei una parte di me. La migliore. Auguri piccolo mio.”