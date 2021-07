Un radicale cambio di colore per Ignazio Moser che su Instagram esibisce il suo biondo platino e il web si divide

Ignazio Moser ha cambiato colore di capelli, il cambiamento è davvero enorme e ha mandato letteralmente in tilt il web! Il modello ha optato per un cambiamento radicale proprio durante la sua splendida vacanza ad Ibiza e i fan si sbizzarriscono con i commenti.

Un biondo platino ai limiti del bianco per Ignazio Moser: la foto su Instagram

L’ha pubblicata senza commenti perchè la foto è già shockante di suo, Ignazio Moser annuncia su Instagram il suo nuovo colore di capelli tra il biondo platino e il bianco. Oltre a scatenare la reazione e i commenti dei fan, il web si divide in chi trova che questo nuovo look doni al modello e chi invece lo boccia in modo categorico. Cosa ne penserà Cecilia di questa audace scelta?