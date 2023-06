Come arrivare a Campovolo di Reggio Emilia? Ci sono diverse possibilità: dal treno all’autobus, passando per le vetture private.

Arrivare a Campovolo di Reggio Emilia non è difficile. La RCF Arena si trova vicino all’aeroporto, in una zona che un tempo era utilizzata come pista di prova dall’azienda Officine Meccaniche Reggiane. Vediamo quali sono le alternative per giungere a destinazione e chi sono gli artisti che si sono già esibiti nella struttura all’aperto.

Campovolo di Reggio Emilia: come arrivare alla RCF Arena

La RCF Arena di Reggio Emilia – Campovolo è uno dei luoghi più gettonati d’Italia per i concerti e le manifestazioni di un certo livello, sia nazionali che internazionali. Si tratta, infatti, di una struttura all’aperto di 200.000 metri quadri, che sorge in un’area non operativa dell’Aeroporto di Reggio Emilia, con una capienza di circa 100.000 spettatori. Per arrivare a Campovolo, in via dell’Aeronautica 17, si possono utilizzare sia i mezzi pubblici che quelli privati.

Per arrivare alla RCF Arena utilizzando la propria macchina si deve imboccare l’uscita Reggio Emilia dell’autostrada A1 e seguire le indicazioni per l’aeroporto. Se, invece, si preferisce il treno, arrivati alla stazione centrale di Reggio Emilia, si devono percorrere circa 30 minuti a piedi per arrivare a destinazione. Il percorso è semplicissimo: si segue Viale Ramazzini fino alla prima rotonda, poi si gira in Via Agosti, e dopo 900 metri, alla seconda rotonda, si gira in via dell’Aeronautica.

Infine, quanti desiderano arrivare a Campovolo in autobus possono scegliere il numero 10 con direzione Deposito Seta, oppure il numero 11 con direzione Gavassa. In alternativa, in base alla propria città di partenza, ci sono servizi bus organizzati da varie aziende, come Eventi in Bus, che arrivano direttamente alla RCF Arena.

I concerti fatti alla RCF Arena-Campovolo

La zona dove sorge Campovolo è nata come una pista di prova utilizzata dall’azienda Officine Meccaniche Reggiane e soltanto nel 2016 è iniziato un progetto di riqualificazione. La struttura come la vediamo oggi è stata inaugurata nel 2022, con un concerto evento di Ligabue. Quest’ultimo, però, aveva già suonato alla RCF Arena. Correva l’anno 2005 e il Liga ebbe un successo straordinario, riuscendo così ad accendere i riflettori sull’area. Replicò anche nel 2011 e nel 2015.

Andando indietro negli anni, nel 1997 ad essersi esibiti a Campovolo sono stati gli U2. Nel 2012 l’Arena ha ospitato il concerto Italia Loves Emilia, nato con l’idea di raccogliere fondi per le popolazioni terremotate dell’Emilia Romagna. Il 2022, invece, ha visto andare in scena la serata evento Una. Nessuna. Centomila contro la violenza sulle donne, che ha visto sul palco Elisa, Emma, Giorgia, Gianna Nannini, Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia e Laura Pausini. Il 24 giugno 2023 sarà la volta di Italia Loves Romagna, una manifestazione benefica per aiutare la popolazione romagnola colpita dall’alluvione.

