Quali sono le frasi più belle dei Coldplay? Tra le band rock più amate al mondo, in oltre 26 anni di carriera hanno lanciato brani da urlo.

I Coldplay sono una delle band rock più amate al mondo. Le loro canzoni, da Yellow fino ad a The Scientist, passando per Lost, fanno impazzire i fan. Vediamo quali sono le citazioni, con relativa traduzione in italiano, tratte dai brani e considerate più belle di sempre.

Le più belle frasi dei Coldplay

Considerata una delle band rock più famose degli ultimi anni, i Coldplay sono in attività dal 1996. Il successo mondiale, però, l’hanno raggiunto nel 2000, quando hanno lanciato il singolo Yellow, contenuto nell’album del debutto intitolato Parachutes. La canzone diventa una vera e propria hit, tanto che raggiunge la quarta posizione della classifica britannica dei singoli più venduti. Nel 2002 è la volta del disco A Rush of Blood to the Head, che vince un NME Awards come album dell’anno, e li consacra come una delle band rock più amate al mondo. Tanti i brani che fanno impazzire i fan: da Paradise a Fix You, passando per Viva la Vida. Di seguito, una selezione delle frasi tratte dalle canzoni dei Coldplay più amate di sempre:

Every step that you take Could be your biggest mistake It could bend or it could break That’s the risk that you take… / Ogni passo che fai potrebbe rivelarsi il tuo più grande errore, potrebbe piegarsi o rompersi, è questo il rischio che corri… (What if)

In my place, in my place, Were lines that I couldn’t change, I was lost… Crossed lines I shouldn’t have crossed, I was lost… / Al mio posto, al mio posto c’erano linee che non potevo cambiare ero perso… ho attraversato linee che non avrei dovuto attraversare ero perso… (In my Place)

And time is on your side, It’s on your side now, Not pushing you down, And all around, no, It’s no cause for concern. / E il tempo è dalla tua parte, E’ dalla tua parte ora, Che non ti opprime, e tutt’intorno, Non c’è motivo di preoccuparsi. (Amsterdam)

Come up to meet you, tell you I’m sorry, You don’t know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, Tell you I set you apart…Tell me your secrets and ask me your questions, Oh let’s go back to the start, Running in circles, comin’up tails, Heads on a science apart… / Sono venuto per vederti e dirti che mi dispiace, non sai quanto sei adorabile. Dovevo trovarti, dirti che ho bisogno di te, dirti che ti ho tenuta troppo lontana…Raccontami i tuoi segreti e fammi le domande che vuoi, oh ricominciamo dall’inizio abbiamo girato a vuoto mordendoci la coda, due teste troppo diverse… (The Scientist)

Look at the stars, look how they shine for you, and everything you do, yeah they are all yellow. / Guarda le stelle, guarda come brillano per te, ed ogni cosa che fai, sono tutte gialle. (Yellow)

In the night, the stormy night, She closed her eyes, In the night, the stormy night, Away she flied. / Di notte, la tempestosa notte, Lei chiudeva gli occhi, Di notte, la tempestosa notte, Volava via. (Paradise)

From the moment I wake to the moment I sleep, I’ll be there by your side, just you try and stop me, I’ll be waiting in line, just to see if you care. / Dal momento in cui mi alzo, fino a quando vado a dormire, sarò qui accanto a te, prova a fermarmi, aspetterò in fila solo per vedere se ci tieni. (Shiver)

Just because I’m losing, doesn’t mean I’m lost. / Solo perché sto perdendo, non significa che sono perso. (Lost!)

When you lose something you can’t replace When you love someone but it goes to waste Could it be worse? / Quando perdi qualcosa che non puoi rimpiazzare, quando ami qualcuno ma finisce male..Potrebbe andare peggio?

(Fix You)

(Fix You) Are you lost or incomplete? Do you feel like a puzzle, you can’t find your missing piece? Tell me how do you feel? Well I feel like they’re talking in a language I don’t speak… And they’re talking it to me. / Sei perso o incompleto? Ti senti come un puzzle, non riesci a trovare il pezzo che ti manca? Dimmi, come ti senti? Bene, mi sento come se stessero parlando una lingua che io non parlo…e stanno parlando con me. (Talk)

I had to find you, tell you I need you. / Dovevo trovarti per dirti quanto ho bisogno di te. (The Scientist)

I promise you this, I’ll always look out for you. / Te lo prometto, ti proteggerò sempre. (Sparks)

All I know is that I love you so So much that it hurts. / Tutto ciò che so è che ti amo tanto, talmente tanto che fa male. (Ink)

Honey you are the sea upon which i float. / Tesoro tu sei il mare su cui galleggio. (Green Eyes)

And the tears come streaming down your face, When you lose something you can’t replace, When you love someone but it goes to waste, Could it be worse? / Quando le lacrime si riversano sul tuo viso, Quando perdi qualcosa che non puoi rimpiazzare, Quando ami qualcuno ma finisce male, Potrebbe andar peggio? (Fix You)

From the top of the first page To the end of the last day From the start in your own way You just want somebody listening to what you say. / Dall’inizio della prima pagina alla fine dell’ultimo giorno, dall’inizio del tuo cammino vuoi soltanto qualcuno che ascolti ciò che dici. (Square One)

And I just got broken, broken into two Still I call it magic, when I’m next to you. / E anche se sono rotto, spezzato in due, la chiamo ancora magia, quando sono vicino a te. (Magic)

Frasi Coldplay tradotte: le citazioni che fanno impazzire i fan

Quanti non sono bravi con la lingua inglese, possono attingere dalle frasi belle dei Coldplay tradotte in italiano. Di seguito, una selezione delle citazioni che fanno impazzire i fan:

La tua pelle e le tue ossa si sono trasformate in qualcosa di meraviglioso e tu lo sai, darei tutto il mio sangue per te (Yellow)

Non sto cercando qualcuno con poteri sovrumani, qualche supereroe, la felicità delle favole, solo qualcosa a cui posso rivolgermi, qualcuno che io possa baciare. (Something just like this)

Sii quello che vuoi essere e avrai una testa, una testa piena di sogni (A head full of dreams)

Dal momento in cui mi alzo fino a quando vado a dormire sarò qui accanto a te, prova a fermarmi, aspetterò in fila solo per vedere se ci tieni. (Shiver)

Voglio volare e non scendere mai, e vivere la mia vita e avere amici attorno. (We Never Change)

Tesoro tu sei una roccia sulla quale mi appoggio. (Green Eyes)

Dall’inizio della prima pagina, Alla fine dell’ultimo giorno, Dall’inizio del tuo cammino, Vuoi soltanto qualcuno che ascolti ciò che dici. (X&Y)

Quando le lacrime si riversano sul tuo viso, quando perdi qualcosa che non puoi rimpiazzare, quando ami qualcuno ma finisce male, potrebbe andar peggio? (Fix you)

Se tu mi amassi, me lo diresti? (Viva la vida)

Perché la testa mi fa male quando penso alle cose che non avrei dovuto fare ma la vita è fatta per essere vissuta, tutti lo sappiamo e non voglio viverla da solo. (Life Is For Living)

Perché sei un cielo, perché sei un cielo pieno di stelle, sto per darti il mio cuore, perché sei un cielo, poiché sei un cielo pieno di stelle, perché illumini il mio cammino – A sky full of stars

Chiamatela magia, chiamatela verità, Io la chiamo magia, quando sono con te e anche se sono rotto, spezzato in due, la chiamo ancora magia, quando sto vicino a te. (Magic)

Nessuno ha mai detto che sarebbe stato facile, nessuno ha mai detto che sarebbe stata così dura, portami indietro all'inizio. (The Scientists)

Il mio cuore è tuo e dentro io ci tengo te. (Sparks)

Alzo il volume della musica, ho messo su i miei dischi, da sotto le macerie canto una canzone ribelle. (Every Teardrop is a waterfall)

Dimmi semplicemente che mi ami e se non è così allora menti, mentimi pure e chiamalo vero amore (True love)

Guardo nella tua direzione ma tu non mi degni di uno sguardo e sai quanto ho bisogno di te ma tu non mi hai mai neanche visto (Shiver)

