Anniversari, eventi e sfilate di un’edizione che si presenta ricchissima: come e perché seguire la Milano Fashion Week 2023

Milano torna in uno dei suoi appuntamenti più caldi di stagione a vestire i panni di ambasciatrice globale di stile e bellezza contemporanea, così come ha affermato il Sindaco Giuseppe Sala in occasione della conferenza stampa di presentazione. La Milano Fashion Week presenterà dal 21 al 27 Febbraio 2023 le collezioni autunno inverno 2023-2024, focalizzandosi sull’unicità dello stile italiano, la qualità del Made in Italy e la sostenibilità. Non manca però qualche novità, come il nuovo Fashion Hub a Palazzo Giureconsulti, che verrò inaugurata ufficialmente il 21 Febbraio svelando il vincitore di The Best Shops Award. Al suo interno spazio a talenti emergenti, spazio di confronto, networking e fucina di idee. Attesi naturalmente le sfilate dei grandi nomi internazionali della moda, da appuntare in agenda.

Milano Fashion Week autunno/inverno 2023-2024: le date e i brand in passerella

Sono 165 gli appuntamenti che animeranno questa edizione, tra 54 sfilate fisiche, 5 digitali, 70 presentazioni su appuntamento e 29 eventi. Tra gli ospiti attesi dovrebbe presenziare anche la Premier Giorgia Meloni, pur se data e conferma sono ancora da scoprire, mentre 120 sono i buyer internazionali che arriveranno in città.

Da Prada a Bottega Veneta, da Giorgio Armani a Gucci – anche se ancora orfano della direzione del nuovo direttore creativo insidiatosi Sabato De Sarno – , sono solo alcuni dei grandi nomi per cui c’è grande attesa: ecco le date e le sfilate previste in calendario.

Martedì 21 febbraio 2023 CNMI FASHION HUB OPENING

Mercoledì 22 febbraio 2023

09:30 WE ARE MADE IN ITALY (WAMI COLLECTIVE) DIGITAL

10:00 ICEBERG SINCE 1974,VIA PALERMO, 10

11:00 ANTONIO MARRAS VIA COLA DI RIENZO. 8

12:00 DANIELA GREGIS, LOCATION TBC

13:00 DIESEL

VIA MONCUCCO, 35

14:00 FENDI

VIA SOLARI, 35

15:00 DEL CORE

VIALE E. ALEMAGNA, 6

16:00 MARCO RAMBALDI

LOCATION TBC

17:00 ALBERTA FERRETTI

VIA GATTAMELATA – GATE 16

18:00 N°21

VIA ARCHIMEDE, 26

19:00 ROBERTO CAVALLI

LOCATION TBC

20:00 ETRO

LOCATION TBC

21:00 ONITSUKA TIGER

LOCATION TBC

Giovedì 23 febbraio 2023

09:30 MAX MARA

VIA ENRICO BESANA, 12

10:30 GENNY

LOCATION TBC

11:30 CALCATERRA

LOCATION TBC

12:30 ANTEPRIMA

VIA FERRANTE APORTI, 17

14:00 PRADA

VIA LORENZINI, 14

15:00 MM6 MAISON MARGIELA

LOCATION TBC

16:00 BUDAPEST SELECT

CORSO ITALIA, 58

17:00 EMPORIO ARMANI

VIA BERGOGNONE, 59

18:00 BLUMARINE

VIA CALABIANA, 6

19:00 MOSCHINO

VIA VENTURA, 14

20:00 GCDS

VIA PIRANESI, 14

Venerdì 24 febbraio 2023

09:30 TOD’S

VIA CHIESE, 2

10:30 ACT N°1

LOCATION TBC

11:30 SPORTMAX

VIALE GORIZIA, 14

12:30 PHILOSOPHY DI LORENZO

SERAFINI

VIA ENRICO BESANA, 12

14:00 GUCCI

VIALE MECENATE, 77

15:00 CORMIO

LOCATION TBC

16:00 ANDREADAMO

VIA CALABIANA, 6

17:00 SUNNEI

LOCATION TBC

18:00 VIVETTA

LOCATION TBC

19:00 JIL SANDER

LOCATION TBC

Sabato 25 febbraio 2023

09:30 FERRARI

LOCATION TBC

10:30 ERMANNO SCERVINO

LOCATION TBC

11:30 FERRAGAMO

LOCATION TBC

13:00 DOLCE & GABBANA

VIALE PIAVE, 24

14:00 STELLA JEAN

LOCATION TBC

15:00 MSGM

LOCATION TBC

16:00 BALLY

LOCATION TBC

17:00 MISSONI

PIAZZA DEGLI AFFARI, 6

18:00 TOKYO JAMES

LOCATION TBC

19:00 HAN KJØBENHAVN

LOCATION TBC

20:00 BOTTEGA VENETA

LOCATION SEE ON INVITATION

21:00 PHILIPP PLEIN

LOCATION TBC

Domenica 26 febbraio 2023

09:30 SHUTING QIU

LOCATION TBC

10:30 HUI

LOCATION TBC

11:30 TOMO KOIZUMI SUPPORTED BY

DOLCE & GABBANA

LOCATION TBC

12:30 LUISA SPAGNOLI

VIA SAN LUCA, 3

13:15 ANNAKIKI

VIA CALABIANA, 6

14:00 VITELLI

15:00 GIORGIO ARMANI

VIA BORGONUOVO, 21

16:00 ELISABETTA FRANCHI

LOCATION TBC

17:00 ANIYE RECORDS

VIA PALERMO, 10

18:00 FRANCESCA LIBERATORE

LOCATION TBC

19:00 ATSUSHI NAKASHIMA

LOCATION TBC

Lunedì 27 febbraio 2023

DIGITAL

10:30 MÜNN

DIGITAL

11:00 AVAVAV

DIGITAL

11:30 HUSKY

DIGITAL

12:00 LAURA BIAGIOTTI

DIGITAL

Appuntamenti e anniversari da segnare in agenda e come seguire le sfilate

La prima edizione di questo Febbraio 2023, realizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE-Agenzia, sarà anche ricca di alcuni anniversari importanti, come quello di René Caovilla che festeggia i 50 anni della sua iconica scarpa Cleo, dedicandole una mostra ad hoc L’arte di far sognare. Cleo icona di stile da 50 anni, c’è poi anche la sartoria di Vitale Barberis che festeggia il 21 Febbraio i 360 anni del brand.

Tra i grandi nomi attesi che faranno il loro debutto alla MFW 2023 c’è Tomo Koizumi, supportato da Dolce e Gabbana, Raxxy, brand cinese con sede a Milano che ha scelto di realizzare una sfilata evento e gli appuntamenti realizzati insieme al Fashion Trust Grant 2022, di cui hanno beneficiato Act N°1, Cormio e Vitelli. Tra le sfilate digital dal sapore internazionale occhio a Budapest Select, collettivo che presenta 4 nuovi brand ungheresi.

Sarà possibile seguire le sfilate sulla piattaforma realizzata appositamente dalla Camera dell Moda, così da permettere anche a fashion addicted non addetti ai lavori di seguire in diretta tutti gli appuntamenti. Come da consuetudine ormai la Fashion Week è diventata molto più smart e cheap, dal momento che quasi tutti i brand trasmettono le sfilate in diretta Instagram. Urban Vision sarà invece la piattaforma streaming che insieme a Samsung posizionerà uno schermo in Piazza Duomo così da rendere l’evento fruibile in qualsiasi momento da tutti. Aperti al pubblico negli spazi del Fashion Hub la styling suit di LuisaViaRoma che insieme a vip e influencer presenteranno look in stile fashion week.

Riproduzione riservata © 2023 - DG