Nella festa più pazza e folle dell’anno non osiamo solo nella ricerca di un outfit o un costume stravagante ma anche con la manicure, perché a Carnevale anche le unghie vogliono un look pazzerello e fuori dagli schemi.

Se per Carnevale state pensando ad una manicure multicolor, sappiate che potete fare molto di più: glitter, specchi, disegni, all’#carnivalnails su Instagram rispondono milioni di nails look inspo da realizzare da sole o farvi realizzare. E poco importa se andrete o no ad una festa di Carnevale, perché un pizzico di follia è sana e necessaria e la moda ci permette di esprimerla anche così. Cominciamo quindi da unghie vistose, allegre e super colorate, fantasiose ed esagerate, perché a Carnevale davvero tutto vale!