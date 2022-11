Dalla Puglia a Milano, ecco tutti i luoghi dove è stato girato Cado dalle nubi, il primo grande successo cinematografico di Checco Zalone.

Dopo aver conquistato un pubblico televisivo sempre più ampio con il suo Checco Zalone, Luca Pasquale Medici (questo il vero nome dell’artista pugliese) nel 2009 è approdato per la prima volta al cinema con Cado dalle nubi: il suo primo enorme successo sul grande schermo. La trama della commedia ruota intorno alla vita di Checco Zalone, aspirante cantante che per inseguire il proprio sogno lascia la terra natìa, la Puglia, per trasferirsi a Milano, dove abita già il cugino.

Cado dalle nubi, le location del film: Angela è in Puglia, Marika a Milano

Il paese dove abita a da cui parte Checco Zalone, dopo essere stato lasciato dalla fidanzata Angela, è Polignano a Mare, ma questo non è l’unico comune della Puglia che è stato sede dei set di Cado dalle nubi: nella pellicola è possibile infatti riconoscere anche Savelletri, una frazione di Fasano, il più popoloso comune della provincia di Brindisi.

Checco Zalone

Checco Zalone nel corso del film si trasferisce poi a Milano dove si innamora di Marika. Uno dei primi incontri con la ragazza, interpretata da Giulia Michelini, avviene nell’abbazia di Morimondo, in provincia del capoluogo della Lombardia. Ovviamente gran parte delle riprese sono poi state girate nelle strade e nei palazzi della stessa Milano.

Cado dalle nubi: incasso da record per il primo film di Checco Zalone

Come detto in precedenza, Cado dalle nubi è arrivato nelle sale cinematografiche nel 2009 ed è stato un grande successo: il film di Checco Zalone ha incassato ai botteghini 14.073.000 euro ed è stato anche candidato per diversi premi importanti, come i David di Donatello e i Nastri d’Argento.

Oltre a Checco Zalone, nel casto di Cado dalle nubi sono preseti tanti altri importanti attori e attrici italiani, da Giulia Michelini e Dino Abbrescia, passando per Fabio Troiano, Ivano Marescotti, Raul Cremona e Francesca Chillemi.

Riproduzione riservata © 2022 - DG