C’est la vie di Claude Kiambe, il significato: “Sometimes in love, sometimes misérable”

Qual è il significato di C’est la vie di Claude Kiambe? La canzone rappresenta i Paesi Bassi all’Eurovision Song Contest 2025.

C’est la vie è la canzone con cui l’artista Claude Kiambe rappresenta i Paesi Bassi all’Eurovision Song Contest 2025. Un brano molto particolare, ispirato agli insegnamenti che l’artista ha ricevuto da sua madre. Scopriamo il significato e il testo del singolo.

C’est la vie di Claude Kiambe: il significato della canzone

I Paesi Bassi hanno scelto il cantante Claude Kiambe per l’Eurovision Song Contest 2025. L’artista si presenta a Basilea, location della manifestazione musicale, con la canzone C’est la vie. Scritto da lui stesso con Arno Krabman, Joren Van Der Voort e Léon Paul Palmen, il brano ha un significato profondo che ruota attorno alla figura della mamma.

“C’est comme ci, c’est comme ça

C’est en haut et en bas

It goes up, it goes down

And around, and around.

(È così, è cosà

Va su e poi giù

Va in alto, va in basso

E gira, e gira)“.

La vita è paragonabile alle montagne russe, ma qualunque cosa accada bisogna sempre andare avanti. E’ questo il mantra con cui la mamma ha cresciuto Claude, incoraggiandolo a vedere in ogni circostanza il lato positivo.

“C’est la vie, et quel miracle

Sometimes in love, sometimes misérable

And I still hear my mama’s voice inside of me

La mélodie, la mélodie.

(È la vita, e che miracolo

A volte l’amore, a volte miseria

E sento ancora la voce di mia madre dentro di me

La melodia, la melodia)“.

Scritta in francese e in inglese, la canzone di Kiambe ha un doppio significato: rendere omaggio alle madri e ricordare a tutti che la vita, comunque vada, va sempre vissuta al massimo. Ci sono alti e bassi, come se fossimo su un ottovolante, è normale, ma “c’est la vie“.

Ecco il video di C’est la vie di Claude Kiambe:

C’est la vie: il testo della canzone

C’est la vie, she sang to me

Je me rappelle, j’étais petit

Oh, I was just a little boy, but I remember…

(Così è la vita”, mi cantava

Mi ricordo, ero piccolo

Oh, ero solo un bambino…)

Continua per il testo integrale