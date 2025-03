Quando inizia l’Eurovision 2025? Le date, i cantanti, il regolamento e molto altro

Ecco tutto quello che c’è da sapere riguardo all’Eurovision Song Contest 2025: quando inizia, dove si fa, chi sono i cantanti e molto altro.

L’Eurovsion Song Contest è il concorso musicale più importante d’Europa dove a sfidarsi sono artisti provenienti dai vari Paesi europei. L’edizione del 2025 sarà la numero 69 della storia: vediamo allora tutto quello che c’è da sapere riguardo all’Eurovision Song Contest 2025, dalle date, ai cantanti e le canzoni in gara, al regolamento.

Dove si fa l’Eurovision Song Contest 2025? La location

L’Eurovision Song Contest ogni anno è ospitato dal Paese che l’ha vinto nell’edizione precedente. Per questo motivo l’edizione del 2025 è organizzato dalla Svizzera e si tiene all’arena St. Jakobshalle di Basilea.

Quando inizia l’Eurovision Song Contest 2025? Le date

Come ogni anno, l’Eurovision Song Contest 2025 si articola in tre serate: le due semifinali e la finale. Le semifinali si terranno martedì 13 e giovedì 15 maggio, la finale sarà sabato 17 maggio 2025.

Eurovision Song Contest 2025: i cantanti e le canzoni

Albania – Shkodra Elektronike con Zjerm

Armenia – Parg con Survivor

Australia – Go-Jo con Milkshake Man

Austria – JJ con Wasted Love

Azerbaigian – Mamagama con Ron with U

Belgio – Red Sebastian con Strobe Lights

Cipro – Theo Evan, brano da definire

Croazia – da definire

Danimarca – da definire

Estonia – Tommy Cash con Espresso macchiato

Finlandia – Erika Vikman con Ich komme

Francia – da definire

Georgia – da definire

Germania – da definire

Grecia – Klavdia con Asteromata

Irlanda – Emmy con Laika Party

Islanda – Vaeb con Róa

Israele – Yuval Raphael, brano da definire

Italia – Lucio Corsi con Volevo essere un duro

Lettonia – Tautmeitas con Burt man laimi

Lituania – Katarsis con Tavo akys

Lussemburgo – Laura Thorn con La poupée monte le son

Malta – Miriana Conte con Kant

Montenegro – Nina Zizic con Dobrodosli

Norvegia – Kyle Alessandro con Lighter

Paesi Bassi – Claude con C’est la vie

Polonia – Justyna Steczkowska con Gaja

Portogallo – da definire

Repubblica Ceca – Adonxs con Kiss Kiss Goddbye

Regno Unito – da definire

San Marino – da definire

Serbia – da definire

Slovenia – Klemen con How much time do we have left

Spagna – Melody con Esa diva

Svezia – da definire

Svizzera – da definire

Ucraina – Ziferblat con Bird of Pray

Eurovision Song Contest 2025: il regolamento

Gli artisti del Paese organizzatore, in questo caso la Svizzera, e quelli di Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito sono già qualificati alla finale. Gli altri invece per accedere alla finale dovranno superare la semifinale.