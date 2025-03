Ecco come fare a partecipare al programma 99 da battere, il quiz show in onda su Rai 2 condotto da Max Giusti.

Il 2025, per quel che riguarda la televisione, è stato l’anno del debutto su Rai 2 di 99 da battere, il quiz show condotto da Max Giusti che ha subito conquistato il pubblico grazie anche al suo format innovativo. A sfidarsi sono cento concorrenti che devono superare una serie delle prove: al termine di ogni prova, chi non riesce a portarla a termine o arriva all’ultimo posto viene eliminato. Alla fine c’è un solo vincitore che può aggiudicarsi il montepremi finale di 99.000 euro. Vediamo ora come partecipare a 99 da battere.

Come partecipare a 99 battere

A occuparsi dei casting di 99 da battere è la società EndemolShine. Per la prima edizione del programma, quella in onda appunto nel 2025, i casting sono già chiusi da tempo ma per le prossime, se si vuole inviare la propria candidatura per essere uno dei cento concorrenti del game show, bisognerà collegarsi al sito casting.endemolshine.it.

Max Giusti

Ricordiamo che per partecipare al 99 da battere bisogna essere maggiorenni e avere un’età compresa tra i 18 e 98 anni. Una volta collegati sul sito di EndemolShine, dovrete compilare un form dove vi verrà chiesto di inserire i vostri dati personali: nome, cognome, nazionalità, professione, comune e provincia di residenza, gli eventuali social utilizzati.

Inoltre vi verrà chiesta un’autocertificazione che attesti l’assenza di carichi pendenti e di precedenti penali ma anche un certificato medico di sana e robusta costituzione per attività sportiva non agonistica. Inoltre vi verranno chieste anche eventuali allergie di cui soffrite.

99 da battere: dove sono gli studi televisivi del programma

Ricordiamo inoltre che tutte le puntate di 99 da battere sono registrate presso gli Studi Voxson di Roma. E’ qui che vi dovrete recare per eventuale partecipare al game show.