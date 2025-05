Il significato dello stemma di Papa Leone XIV e il motto episcopale

Qual è il significato dello stemma di Papa Leone XIV? Scopriamo tutti i simboli del suo particolare scudo diviso in due parti.

Papa Leone XIV ha scelto uno stemma molto particolare, che racchiude tutti i valori in cui crede. Non solo, il nuovo pontefice ha comunicato anche il motto episcopale che lo guiderà per la durata del suo pontificato. Scopriamo i simboli e il loro significato.

Papa Leone XIV: il significato del suo stemma

Così come i pontefici che lo hanno preceduto, anche Papa Leone XIV ha scelto il suo stemma. Robert Francis Prevost ha trascorso molti anni come missionario in Perù e per due mandati consecutivi è stato eletto alla guida degli Agostiniani. Queste esperienze molto importanti per lui si riflettono anche nell’immagine che lo rappresenterà per tutta la durata del suo pontificato.

Il suo stemma è rappresentato da uno scudo diviso diagonalmente in due. Nella parte alta, a sfondo azzurro, c’è un giglio bianco, associato a purezza e innocenza, quindi alla Vergine Maria, mentre in quello in basso, di tonalità chiara, vi è un’immagine affascinante: un libro chiuso sul quale vi è un cuore trafitto da una freccia. Questo disegno rappresenta l’Ordine di Sant’Agostino di cui Papa Leone XIV fa parte. “Vulnerasti cor meum verbo tuo (Hai trafitto il mio cuore con la tua Parola)“, ha detto Sant’Agostino quando si è convertito. Come vuole la tradizione, il ‘logo’ è ‘circondato’ dalla mitria e dalle chiavi di San Pietro.

Il motto di Papa Leone XIV

Non solo lo stemma, Papa Leone XIV ha scelto anche il suo motto, confermando la stessa frase della sua consacrazione episcopale: “In Illo uno unum“. In italiano significa “Nell’unico Cristo siamo uno” e sono le parole con cui Sant’Agostino commentava il salmo 127. Il padre della chiesa intendeva dire che i cristiani, pur essendo tanti, fanno parte di un’unica famiglia.

In un’intervista con i media vaticani del 2023, Prevost aveva spiegato: “Come si evince del mio motto episcopale, l’unità e la comunione fanno parte proprio del carisma dell’ordine di Sant’Agostino e anche del mio modo di agire e pensare. Penso che sia molto importante promuovere la comunione nella Chiesa e sappiamo bene che comunione, partecipazione e missione sono le tre parole chiave del Sinodo. Quindi, come agostiniano, per me promuovere l’unità e la comunione è fondamentale. Sant’Agostino parla molto dell’unità nella Chiesa e della necessità di viverla“.