Luna piena dei fiori del 12 maggio 2025: l’orario migliore per ammirarla

Occhi al cielo per la Luna piena dei fiori del 12 maggio 2025: scopriamo quali sono gli orari migliori per ammirarla.

Maggio è il mese dell’esplosione della natura, fiori in primi. E’ per questo che la Luna piena del 12 maggio 2025 si chiama anche Luna piena dei fiori. Scopriamo quali sono gli orari migliori per ammirarla, nonché le zone dove lo spettacolo è davvero meraviglioso.

Luna piena del 12 maggio 2025

Il 12 maggio 2025, appassionati e non di eventi astronomici puntano gli occhi al cielo per assistere a uno dei tanti fenomeni del mese. Stiamo parlando della Luna piena dei fiori, che secondo la tradizione culturale dei nativi americani può chiamarsi in tanti altri modi, come: Luna della deposizione delle uova, Luna della rana, Luna in erba e Luna dei pony che perdono la muta.

Nomi a parte, il fenomeno di lunedì 12 maggio 2025 è assai particolare perché in questo periodo sono ancora ben visibili i picchi massimi delle correnti meteoriche delle eta Lyridi, delle lambda-Draconidi e delle Aquaridi. La Luna piena dei fiori sarà ben visibile alle ore 18:56, ma in Italia dovremo attendere ancora qualche ora per assistere a uno spettacolo degno di nota.

Come vedere la Luna piena dei fiori

Anche se la fase clou della Luna dei fiori sarà raggiunta alle 18:56 di lunedì 12 maggio 2025, in Italia dovremo aspettare ancora un po’ per assistere al fenomeno. Sarà, infatti, ben visibile tra le ore 20:10 e le 21:00 circa. Ovviamente, l’orario varia in base alla località in cui ci si trova. A Bari, ad esempio, è consigliato puntare gli occhi al cielo intorno alle 20:12, mentre a Roma alle 20:30 e a Torino alle 21:05.

Di seguito, gli appuntamenti lunari estivi da segnare in agenda: