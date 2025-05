Significato del nome Noemi: origini, caratteristiche e onomastico

Noemi è un nome dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Tra i nomi prediletti dai neogenitori italiani spicca Noemi, un nome femminile che negli ultimi anni sta diventando sempre più popolare. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo significato e sulle sue caratteristiche.

Significato : mia gioia

: mia gioia Origine : ebraica

: ebraica Onomastico : 1 novembre

: 1 novembre Varianti: Naomi (inglese); Noémie (francese); Naomie (olandese); Noemí (spagnolo)

Significato e origini del nome Noemi

Noemi affonda le sue radici nell’ebraico e potrebbe derivare sia dal sostantivo “no’am” che può essere tradotto con” dolcezza, gentilezza, gioia, delizia”, sia dal verbo “n’m“, che invece significa “essere piacevole, gradito”. Il significato di Noemi è quindi “mia delizia” o “mia gioia“.

Questo nome ha una presenza storica e culturale significativa, essendo legato alla figura biblica di Noemi, moglie di Elimelech e suocera di Rut, che dopo aver sofferto la perdita della famiglia, scelse di cambiare il suo nome in Mara che significa “infelice”.

Onomastico e diffusione del nome Noemi

Nonostante la sua popolarità e le sue antiche radici, Noemi è un nome adespota, ovvero non associato a una santa patrona. Questo significa che la sua festa onomastica cade il 1 novembre, giorno dedicato a tutti i santi.

Negli ultimi anni, Noemi ha vissuto una crescita di popolarità in Italia e attualmente si posiziona al 18esimo posto nella lista dei nomi più scelti per le nuove nate. La tendenza di questo nome a risalire nelle graduatorie può essere interpretata come un ritorno alle origini o la ricerca di un legame più autentico e significativo con il passato.

Curiosità e caratteristiche sul nome Noemi

La personalità di una bambina chiamata Noemi sembra rispecchiare il significato stesso del nome: dolcezza e gioia. Tuttavia, questo non esclude un carattere riflessivo e incline alla spiritualità, forse dovuto alla profondità etimologica e culturale del nome. La tendenza alla timidezza, alla selettività nelle relazioni umane e una pronunciata propensione per la fedeltà e l’affetto completano il profilo di chi porta questo bellissimo nome. e simbolismi

Il colore associato a Noemi è il nero, tonalità che rappresenta la precisione e richiama le profonde capacità di analisi di chi porta questo nome. La pietra portafortuna è invece il granato, gemma dal forte potere spirituale che aiuta nella meditazione. Infine, il numero fortunato per chi porta questo nome è il 7, cifra simbolo di ordine e organizzazione.

Personaggi famosi con il nome Noemi

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Noemi: