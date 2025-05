Addio al check-in “tradizionale”: come funzionano i pass digitali e il riconoscimento biometrico

Il tradizionale check-in in aeroporto potrebbe presto essere rivoluzionato: arrivano pass digitali e riconoscimento biometrico.

Rivoluzione nel mondo dei viaggi in aereo: il check-in tradizionale potrebbe ben presto lasciare il posto a un sistema completamente automatizzato. Con pass digitali e riconoscimento biometrico, i passeggeri non dovranno più fare code interminabili in aeroporto.

Aeroporto, arrivano pass digitali e riconoscimento biometrico

L’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) sta pensando di mandare in pensione il tradizionale check-in in aeroporto e renderlo automatizzato. Al posto di carte di imbarco e documenti arriveranno pass digitali e tecnologia biometrica, così da snellire al massimo tutte le procedure di viaggio. Il progetto, è bene sottolinearlo, non è imminente, ma dovrebbe entrare in funzione entro i prossimi tre anni.

Il pass digitale, contenente tutte le informazioni necessarie per il volo, va a sostituire la carta d’imbarco cartacea. Non bisogna fare altro che salvarlo sullo smartphone e il gioco è fatto. In caso di cambio gate o ritardi il pass si aggiornerà in automatico. Invece che fare il check-in, i passeggeri potranno accedere al gate tramite il riconoscimento facciale. Ovviamente, anche i dati biometrici verranno memorizzati sul cellulare in modo da non aver bisogno dei documenti.

“Il pass digitale e il riconoscimento biometrico rappresentano il più grande cambiamento nel settore del trasporto aereo degli ultimi 50 anni“, ha dichiarato Valérie Viale, direttrice del product management di Amadeus, azienda leader nei servizi tecnologici per il trasporto aereo.

Digitalizzazione dei dati: problemi legati alla privacy

I pass digitali e il riconoscimento biometrico sono già in fase di test in alcuni aeroporti come quello di Dubai, mentre in quelli di Hong Kong, Tokyo, Delhi, Londra Heathrow e Parigi Charles de Gaulle stanno cercando di migliorare il riconoscimento facciale.

Questa nuova tecnologia, però, ha dei problemi legati alla privacy che non possono essere ignorati. Gli esperti garantiscono che i dati vengono eliminati entro 15 secondi dopo ogni controllo, ma gli attacchi informatici sono da tenere in considerazione. Inoltre, vanno aggiornate le infrastrutture aeroportuali e garantite l’interoperabilità tra i sistemi delle diverse compagnie aeree.