Come fare gli auguri ai genitori degli sposi? Anche per loro si tratta di un evento importante, quindi meritano un pensiero speciale.

Anche se in molti non ci pensano, in occasione dei matrimoni i genitori degli sposi meritano un pensiero di auguri speciale. Così come per gli innamorati si tratta dell’inizio di una nuova vita, per le mamme e i papà si apre un’altra era, che li vedrà nelle esistenze dei pargoli con un ruolo leggermente diverso. Vediamo come fare gli auguri ai genitori degli sposi.

Le frasi per fare gli auguri ai genitori degli sposi

Nel giorno del matrimonio gli sposi sono i protagonisti assoluti, ma anche i genitori non sono da meno. Anche per loro, infatti, si tratta di un evento importante: il cordone ombelicale si spezza del tutto e si provano emozioni miste. La gioia si sovrappone alla nostalgia di ciò che è stato e non tornerà più. E’ anche per questo che le mamme e i papà degli innamorati meritano auguri speciali. Di seguito, una selezione di pensieri da utilizzare all’occorrenza:

Il matrimonio non è solo il primo passo per mettere su famiglia, è l’inizio di un’avventura senza fine da adorare ogni giorno di più. Auguri di cuore per il matrimonio di vostro figlio.

Essere sposati è come vivere le stagioni dell’anno. Ogni giorno è diverso, ma ti diverti perché è pieno d’amore. Auguri per il matrimonio di vostra figlia.

Il segreto di un matrimonio felice non è affatto un segreto, è semplicemente amore in ogni atto, sostanziale o piccolo. Auguro a tua figlia e al suo sposo una vita di amore e felicità e faccio tante congratulazioni a voi genitori.

Felicitazioni per il matrimonio di vostro figlio. Che la gioia di questa giornata possa accompagnarti a lungo.

Siete stati non solo degli ottimi vicini ma anche dei veri amici. E’ una gioia immensa vedere vostro figlio sposarsi. Auguri vivissimi. Godetevi la vostra felicità, ve la meritate tutta.

Il matrimonio di un figlio è un grande traguardo non solo per lui ma anche per genitori, che l’hanno cresciuto con amore, sognando insieme questo giorno felice! Sentiti auguri!

Che gioia vedere vostro figlio felice e realizzato! Auguri di cuore.

Felicitazioni per il matrimonio di vostro figlio. Che la gioia di questa giornata possa accompagnarvi a lungo.

Ai genitori più attenti e amorevoli che conosca, sentite congratulazioni per il matrimonio di vostro figlio.

Insieme a vostra figlia avete sognato e organizzato questa giornata speciale, finalmente il gran giorno è arrivato! Felicitazioni!

Possa il rintocco delle campane che suonano a festa inaugurare un momento gioioso della vostra vita. Congratulazioni per il matrimonio di vostro figlio.

Gli auguri per una vita insieme non sono mai abbastanza. La strada è lunga, ma grazie ai vostri insegnamenti vostra figlia saprà prendere per mano suo marito e camminare insieme. Auguri agli sposi e ai genitori!

I matrimoni duraturi e le famiglie perfette esistono, voi ne siete la prova vivente. Auguri di cuore per il matrimonio di vostro figlio.

In questo giorno di felicità, noi tutti auguriamo loro un matrimonio unico, speciale e duraturo. Garanzia del loro amore eterno e della forza che li lega. Un brindisi per i nostri sposi e per i loro meravigliosi genitori!

Avete cresciuto un bambino bellissimo grazie al vostro amore incondizionato è diventato un uomo in gamba. Congratulazioni miei cari amici, continuate sempre a sorridere.

Auguri vivissimi per questo importante traguardo di vostro figlio.

Sembra ieri quando ci avete invitato per il suo primo compleanno. Come vola il tempo. Auguri di cuore per il matrimonio della vostra stupenda figlia.

Siete pronti ad accogliere un altro figlio in famiglia? Certo che si, siete due genitori incredibili. Tanti auguri al papà e alla mamma della sposa.

Ai genitori della sposa mando i miei più sinceri auguri per le nozze della loro splendida figlia. Tanti auguri!

È una bella sensazione vedere la figlia dei miei più cari amici sposarsi. Vi auguro tanta gioia, felicità e amore in questo giorno così speciale.

Congratulazioni ad un papà e ad una mamma speciali come voi per il matrimonio del loro caro figlio.

Possano gli anni a venire essere riempiti di gioia. Congratulazioni per il matrimonio di tua figlia.

Auguro ai novelli sposi una vita di amore e felicità e congratulazioni ai genitori.

I migliori auguri per questo meraviglioso viaggio a tuo figlio e congratulazioni a voi genitori per il suo matrimonio.

Possa il matrimonio di tua figlia essere riempito di ricordi speciali. Congratulazioni ai genitori.

Ti ricorderai per sempre di questo giorno. Spero che sia ancora più bello di quanto tu abbia sognato e spero che sia solo l’inizio di una vita brillante per gli sposi. Congratulazioni per il matrimonio di tua figlia.

Ai genitori della sposa mando i miei più sinceri auguri per le nozze della loro splendida figlia. Tanti auguri!

Possa il matrimonio essere riempito con tutti gli ingredienti giusti: un mucchio d’amore, un pizzico di umorismo, un tocco di romanticismo e un cucchiaio di comprensione. Congratulazioni a voi genitori per il matrimonio di vostro figlio.

Auguri vivissimi per questo importante traguardo di vostra figlia.

Sono felice per te amico e auguro il meglio a tuo figlio e alla sua bellissima sposa. Felice matrimonio!

Non riesco a pensare a una coppia di persone che meritino di più il vero amore di tua figlia e il suo sposo. Congratulazioni ai genitori!

È un’emozione indescrivibile vedere vostra figlia che ricordo da bambina ormai grande e pronto per una vita nuova e piena d’amore. I miei più sentiti auguri!

Auguri alla mamma e al papà della sposa: cosa scrivere?

Che siano auguri al papà della sposa o alla mamma dello sposo, oppure viceversa, le frasi da utilizzare devono essere sempre speciali e adatte al rapporto che vi lega a loro. Di seguito, una selezione di pensieri da scrivere nel biglietto:

La tua bambina è diventata una donna bella e intelligente, proprio come sua madre. Auguri per il matrimonio della tua piccolina, divertiti!

Auguri alla mamma della sposa. Che Dio benedica il matrimonio di tua figlia. Vi voglio bene.

In questa giornata speciale il mio pensiero va ai miei più cari amici, genitori amorevoli della sposa. Questo grande traguardo è anche merito vostro, auguri!

Siete stati genitori amorevoli e pieni di attenzione, godetevi il giorno più importante per vostra figlia! Sentite congratulazioni

Che in questo giorno ricco di gioia, possiate godere sei successi e della felicità di vostro figlio! Auguri!

Auguri sentiti per questo giorno speciale. Che la gioie e l’amore accompagnino vostro figlio per tutta la vita!

Agli amorevoli genitori dello sposo, auguro felicità e gioia in questo giorno speciale!

Auguri, grazie per averci invitato alla giornata più emozionante e speciale della vostra vita! Congratulazioni per il matrimonio di vostro figlio.

Il matrimonio è un nuovo inizio pieno di promesse e sogni che si possono realizzare. Congratulazioni per il matrimonio di tua figlia.

Grazie per averci permesso di condividere con voi questa giornata gioiosa. Congratulazioni per il matrimonio di vostro figlio.

Oggi gli ultimi pezzi di un puzzle sono stati messi nel posto giusto creando una magnifica immagine dell’amore. Congratulazioni a voi genitori e ai neo sposi!

Congratulazioni a due splendidi genitori per il matrimonio della loro bellissima figlia.

Non potrei essere più felice oggi. Quando ti vedo sorridere come fai, il mio cuore si riempie di amore e felicità! Auguri e congratulazioni per il matrimonio di tuo figlio!

Sono così felice di condividere questo bellissimo momento! Congratulazioni per il matrimonio di tuo figlio e della sua bellissima moglie!

Sentite congratulazioni per questo giorno speciale. Che la gioia di vostra figlia possa rendervi orgogliosi e felici! Auguri!

Avete sognato questo giorno per così tanto tempo e finalmente sta per avverarsi. Auguri a voi e ai futuri sposi.

Nel giorno del matrimonio di tuo figlio gli auguro che l’amore che si respira oggi possa echeggiare per l’eternità. Congratulazioni ai genitori dello sposo.

L’amore è eterno! Congratulazioni per il matrimonio della vostra bellissima figlia!

Auguro con tutto il cuore ai nei sposi che nella vita tutto avvenga come nel mondo della matematica: i dolori sottratti, le gioie addizionate, l’amore moltiplicato e diviso per due! Auguri sinceri a loro ma soprattutto ai genitori!

Dicono che i sorrisi siano contagiosi e non posso fare a meno di sorridere guardandoti mentre aspetti di portare tua figlia all’altare. Congratulazioni per il suo matrimonio

Non potremmo essere più felici per questa fusione di anime, di cuori e di sogni. Auguri per il matrimonio di tua figlia amico mio!

Possa il rintocco delle campane che suonano a festa inaugurare un momento gioioso della vostra vita. Congratulazioni per il matrimonio di vostro figlio.

Congratulazioni ad un papà e ad una mamma speciali come voi per il matrimonio del loro caro figlio, che questo amore duri per sempre.

È un’emozione indescrivibile vedere vostra figlia che ricordo da bambina ormai grande e pronto per una vita nuova e piena d’amore. I miei più sentiti auguri!

Che la gioia e la l’amore che si respira in questo giorno speciale possa essere l’inizio di una lunga vita matrimoniale. Auguri agli sposi e ai loro splendidi genitori.

L’obiettivo del matrimonio non è pensare allo stesso modo, ma pensare insieme. Congratulazioni e agli sposi e tanti auguri ai genitori.

Dio benedica i vostri figli, mentre iniziano il meraviglioso viaggio del matrimonio insieme. Congratulazioni per il matrimonio di vostra figlia.

