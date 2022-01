Britney Spears è finalmente libera dalla tutela del padre e vuole ribadire questo concetto spogliandosi sui social lanciando un messaggio di liberatorio per la donna.

Una libertà combattuta quella di Britney Spears che ha visto finalmente la sua autonomia e indipendenza riconosciuta. Proprio per questa ragione la cantante ha voluto mandare un messaggio forte alle donne, di libertà dal giudizio e dal controllo degli altri spogliandosi su Instagram.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Britney Spears senza veli su Instagram: il messaggio della cantante

“L’energia della donna libera non è sempre la più bella”, con questo messaggio Britney Spears pubblica una foto completamente nuda su Instagram. I fan impazziscono e la foto scalda il web ma il messaggio potrebbe essere un chiaro riferimento alla situazione vissuta dalla cantante.

Britney si è infatti liberata dalla tutela del padre, Jamie Spears, che prendeva per lei qualsiasi decisione. Finalmente l’artista si sente libera di esprimersi come vuole e di percorrere la sua vita con decisione e grinta. Proprio a questo potrebbero riferirsi le profondo parole della star che oltre la foto in sé, lancia un messaggio importantissimo per la donna. La libertà della donna in quanto nuda e spogliata da ogni costrizione, giudizio e controllo altrui. Ecco il post:

Riproduzione riservata © 2022 - DG