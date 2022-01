Belen si mostra in un altro scatto piccante che, in queste ore, sta facendo impazzire i suoi fan: la showgirl scalda il web con una posa artistica.

Una posa artistica e un libro in mano, Belen Rodriguez aggiunge un nuovo scatto che sta mandando letteralmente in tilt il web. Fioccano commenti positivi per la showgirl e like a non finire, la sua bellezza latina conquista ogni giorno di più.

Il piccante scatto di Belen

Belen Rodriguez appare con un “vedo non vedo” su Instagram che sta facendo impazzire tutti. La modella argentina è sdraiata sul letto, avvolta da lenzuola che le disegnano leggermente le forme. Una gamba esce leggermente, mentre lei legge un libro con un rossetto rosso davvero sensuale.

Lo scatto sta facendo il pieno di like per la sua sensualità e, naturalmente, per la bellezza della modella che posa. I fan la inondano di commenti positivi e di like per rendere omaggio alla sensualità della loro beniamina. Non è la prima volta che la showgirl scalda il web con i suoi scatti artistici per il suo corpo perfetto e la sua innata femminilità. Come di consueto però, spunta anche qualche hater che non ha gradito la foto ridicolizzandola: Ecco lo scatto:

