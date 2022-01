Un simpatico botta e risposta si è consumato tra Tina Cipollari e Gianni Sperti durante la Befana: la risposta di lei agli auguri è parecchio pungente.

Ieri per il giorno della Befana, i due opinionisti di Uomini e Donne si sono sfidati a colpi di frecciatine. Considerando la loro amicizia, Tina Cipollari e Gianni Sperti si sono lanciati in un siparietto simpatico di botta e risposta per il giorno dell’Epifania.

Il simpatico siparietto tra Tina e Gianni

In un storia su Instagram, Gianni Sperti ha augurato “buona Befana” a Tina Cipollari con un messaggio ironico: “Mi dispiace, sicuramente sarai stanca per la nottata che hai dovuto affrontare. Auguri Befana“.

I due hanno scherzato ovviamente, considerando che la loro amicizia va avanti da anni ma la risposta dell’opinionista è davvero pungente: “Sì, mi sento tanto stanca, una nottata terribile. Guarda che sono passata anche da te, nella calza troverai dieci chili di ovatta per riempirti le mutande tutto l’anno, visto che la natura è stata poco generosa con te. Beccati questa”. Insomma, i due si battibeccano sia fuori che dentro lo studio di Uomini e Donne ma sempre in modo affettuoso, nonostante i modi poco ortodossi della Cipollari.

La coppia d’opinionisti si sta vivendo le vacanza di Natale ma il 10 gennaio torneranno nel dating show per un nuovo anno d’amore e colpi di scena.

