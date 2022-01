In queste ore, la frase che Katia Ricciarelli ha pronunciato contro Lulù Selassiè dai toni razzisti ha indignato molti vip fuori e dentro la Casa che chiedono l’espulsione del tenore.

Katia Ricciarelli ha pronunciato una frase considerata da molti razzista. Fuori dalla Casa il web e alcuni vip chiedono l’espulsione del tenore per ciò che ha detto a Lulù Selassiè. Rosalinda Cannavò e Zenga ma anche tanti altri sono indignati per le parole dell’artista.

I vip e le personalità contro Katia Ricciarelli

Sulla questione “Katia Ricciarelli” che in queste ore sta facendo molto discutere, sono intervenuti anche Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. La coppia di ex concorrenti del GF Vip 6 hanno dichiarato: “Cosa ne pensiamo di Katia Ricciarelli? La situazione, per me, è assolutamente raccapricciante. Squalifica… assolutamente! E senza nemmeno pensarci.” Queste le parole dei due, riportate da Blogtivvu.

Ad indignarsi per le parole del tenore, si aggiunge anche Ainett Stephens: “Come mamma di un bambino misto non posso fare finta di niente, lottiamo tanto contro il bullismo e razzismo e poi una donna del calibro di Katia Ricciarelli fa onore a queste abominazioni in TV nazionale? Sono disgustata e molto triste. Spero vengano presi dei provvedimenti al più presto, se non altro in nome dei tanti giovani che si sono sentiti toccati dinanzi a questo oltraggio.“

A favore di provvedimenti contro la Ricciarelli si aggiunge anche Il Corriere della Sera: “Katia Ricciarelli, le uscite orrende e razziste su gay, disabili e omosessualità sono inaccettabili sulla tv generalista. La soprano si è distinta per insulti senza filtro che denotano anche mancanza di pudore e saggezza per una donna di 75 anni: forse farebbe meglio a frequentare altri lidi. Katia Ricciarelli dovrebbe fare il favore di andare in onda almeno con 15 secondi di ritardo (il Gf Vip in diretta su Canale 5, lei in streaming su Danz), quelli necessari a tagliare quei pensieri orrendi che il suo cervello elabora e la sua bocca sputa fuori come sentenze.“

