Dalla data di uscita alle anticipazioni sulla trama, ecco tutto quello che c’è da sapere riguardo a Bridgerton 3.

Il conto alla rovescia tra gli appassionati fan di Bridgerton, per l’uscita della terza stagione, è già cominciato. Netflix ha annunciato la data di uscita degli episodi della stagione 3 e ora non resta che armarsi di pazienza e attendere che arrivino sulla piattaforma streaming. E proprio dalla data di uscita fino alle anticipazioni sulla trama, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere riguardo a Bridgerton 3.

Quando esce Bridgerton 3? La data di uscita

In origine Bridgerton 3 era attesa su Netflix nel 2023, poi a causa di alcuni ritardi nei lavori la data di uscita è slittata al 2024. Ma quando esattamente?

Bridgerton

I primi quattro episodi arriveranno sulla piattaforma streaming il 16 maggio 2024, i restanti quattro episodi (sono in totale otto) saranno a disposizione dal 13 giugno. Come avvenuto per molte altre serie TV di successo, anche con Bridgerton 3 Netflix ha deciso di dividere le puntate della stagione in due tranche.

Bridgerton 3: le anticipazioni e la trama

Ogni stagione di Bridgerton ha come protagonista un diverso componente della famiglia, nella terza stagione vedremo come evolverà la storia tra Colin Bridgerton e Penelope Featherington, altra grande protagonista delle precedenti stagioni della serie TV.

Quest’ultima, inoltre, sarà sempre più presente all’interno dell’alta società londinese e farà fatica a maniere segreta la sua doppia identità: quella di Lady Whistledown.

Bridgerton 3: il cast della serie TV

A interpretare i ruoli di Colin Bridgerton e Penelope Featherington saranno ovviamente sempre Luke Newton e Nicola Coughlan. Nel cast di Bridgerton 3 troviamo poi vecchie conoscenze come Jonathan Bailey, Luke Thompson, Adjoa Andoh, Claudia Jessie ma anche new entry come come Daniel Francis che sarà Marcus Anderson, Sam Phillips che sarà Lord Debling e James Phoon che sarà Harry Dankworth.