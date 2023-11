La villa di New Orleans che Brad Pitt e Angelina Jolie nel 2007 va all’asta: la dimora, su tre piani, vanta quasi 2500 metri quadrati.

Anni fa, Brad Pitt e Angelina Jolie hanno acquistato una villa di tutto rispetto a New Orleans: 2500 metri quadrati distribuiti su tre piani. Adesso, la dimora da sogno va all’asta e siamo pronti a scommettere che diversi personaggi di un certo livello proveranno ad aggiudicarsi l’abitazione.

Brad Pitt e Angelina Jolie: all’asta la villa di New Orleans

Correva l’anno 2007, quando Brad Pitt e Angelina Jolie decisero di acquistare una villa a New Orleans, situata al 521 di Governor Nicholls St. La coppia, all’epoca ancora innamoratissima, aveva da poco dato vita alla Make It Right Foundation, con lo scopo di incentivare la costruzione di nuove case nel quartiere Lower Ninth Ward della città, colpito duramente nel 2005 dall’uragano Katrina.

Brad e Angelina sborsarono 3,8 milioni di dollari per comprare la palazzina a tre piani. Costruita nel 1828, la villa occupa una superficie di quasi 2500 metri quadrati. Presenta sette camere da letto, cinque bagni padronali più due di servizio, una cucina gourmet super attrezzata, una biblioteca, una palestra, un laboratorio, un soggiorno grande con doppie porte francesi che portano al terrazzo e un giardino piuttosto ampio con piscina. Tutti gli ambienti sono accoglienti e studiati fin nei minimi dettagli. Ci sono camini in marmo, pareti in stucco veneziano e travi in legno.

Quando va all’asta la palazzina di New Orleans?

Brad Pitt e Angelina Jolie hanno venduto la villa di New Orleans nel 2016, alla ‘modica’ cifra di 4,9 milioni di dollari. Ad essersi aggiudicato l’acquisto è stato il compianto Paul Allen, co-fondatore di Microsoft. Nel 2017, la palazzina è stata parzialmente restaurata con lo scopo renderla più moderna e, al tempo stesso, mantenere le caratteristiche storiche. La dimora andrà all’asta l’11 dicembre 2023.