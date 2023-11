L’Associazione Penelope è nata per volere di Gildo Claps, fratello di Elisa, scomparsa da Potenza nel 1993 e ritrovata cadavere nel 2010.

Gildo Claps, fratello di Elisa Claps, si è battuto e continua a battersi ancora oggi per ottenere giustizia. Anni fa, per aiutare le famiglie che si sono trovate nella sua stessa situazione, ha contribuito alla nascita della Associazione Penelope: vediamo cos’è e di cosa si occupa.

Associazione Penelope: cos’è e di cosa si occupa?

L’Associazione Penelope è nata nel 2002 da un’idea di Gildo Claps, fratello di Elisa Claps. Quest’ultima è scomparsa da Potenza nel 1993 ed è stata ritrovata cadavere nel 2010, nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità della sua citta. Ad ucciderla e a mettere il suo corpo in quel luogo, lo stesso dove la ragazza è stata vista in vita l’ultima volta, è stato Danilo Restivo. Coperto dalla famiglia, dalle autorità e dalla chiesa, l’assassino è stato arrestato nel 2010, dopo che aveva ucciso un’altra donna.

Dal 1993 ad oggi, e probabilmente anche in futuro, Gildo ha lottato e continuerà a battersi per ottenere giustizia. Chi ha coperto Restivo, depistando le indagini e consentendogli di uccidere ancora, deve pagare quanto lui. Oltre a combattere per questo, il fratello di Elisa ha fatto molto di più: ha contribuito alla nascita dell’Associazione Penelope. Lo scopo è aiutare le famiglie che si ritrovano a vivere sulla propria pelle la scomparsa di un parente o un amico.

“Perché… accada che, come PENELOPE, qualcuno all’improvviso, quando meno se lo aspetterà, quando anche l’ultima goccia di speranza lo avrà abbandonato, si troverà a godere il ritorno di Ulisse o almeno di qualcuno che finalmente ci dica dov’è finita la sua storia e per mano di chi“: queste le parole utilizzate da Don Marcello, l’unico uomo di chiesa rimasto vicino alla famiglia Claps, quando hanno scelto il nome dell’Associazione.

Associazione Penelope: cosa fa per i familiari degli scomparsi?

L’Associazione Penelope offre sostegno, di tipo legale, psicologico, tecnico e soprattutto umano alle famiglie degli scomparsi. Attualmente, il presidente è l’avvocato Nicodemo Gentile e ogni regione italiana vanta un referente e una rete di volontari pronti a fare da tramite “tra il popolo degli scomparsi, le istituzioni, gli organi di stampa e i media, per dare voce a chi non ne ha“.

Considerando che in Italia non esiste una legge che tuteli gli scomparsi e le rispettive famiglie, Penelope scende in campo per dare sostengo in tutto e per tutto: dalle spese legali alle locandine, passando per le comunicazioni con i media.