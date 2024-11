“Scarafaggio”: scoppia la lite al Grande Fratello

Tempo di azione al Grande Fratello, anche per via dei collegamenti sempre più intensi con la versione spagnola. Ecco cosa è successo.

Sembra aver funzionato l’ennesimo collegamento tra il Grande Fratello e la versione spagnola del reality dove, adesso, si trova Tommaso Franchi. Proprio il ragazzo è stato protagonista di un acceso momento che ha coinvolto anche Maica che, senza mezzi termini, lo ha definito “scarafaggio” incendiando gli animi nella Casa e i social.

Grande Fratello: lite tra Tommaso e Maica

Tommaso Franchi non sembra essere interessato a Maica Benedicto. Al netto di questo, il suo viaggio in Spagna ha generato comunque tantissime scintille. Infatti, il concorrente toscano che era volato al Gran Hermano per poter riabbracciare la modella che aveva conosciuto nella casa di Cinecittà, ha dato in qualche modo spettacolo.

Il ragazzo ha dato una sorta di due di picche a Maica generando la sua forte reazione.

Alfonso Signorini

Di fatto Tommaso ha spiegato a Maica di non provare nulla per lei e di trovarsi al GF spagnolo per una scelta degli autori che, evidentemente, volevano provare ad innescare qualche dinamica tra loro. La reazione della concorrente spagnola è stata piuttosto forte con l’accusa al giovane di essere un “cucaracho (scarafaggio) vestito da bravo ragazzo”.

Tali frasi sono state poi riprese anche durante la trasmissione spagnola condotta da Jorge Javier Vázquez, che ha utilizzato, con tanto di meme e musica, proprio il termine scarafaggio per spiegare cosa fosse accaduto.

Questa situazione è stata sicuramente poco gradita dai fan di Franchi che si sono ribellati con diversi commenti social.

L’accusa di Franchi al GF

A non passare inosservato, anche uno sfogo di Franchi relativamente alle dinamiche del GF in Italia rispetto a quello in Spagna. Tommaso ha detto: “Voi vi comportate normalmente, non studiate cosa dire. In Italia sì, in Italia è differente. Mi piace qui, il bello del programma è che è più naturale. La telenovela in Italia non mi piace”.

Insomma, parole che farebbero capire come in Italia la trasmissione sarebbe più “controllata” rispetto a quella iberica.