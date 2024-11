Elisabetta Canalis, aria di pace con Maddalena Corvaglia: il gesto emblematico

Si cerca la pace, forse… Il gesto di Elisabetta Canalis per Maddalena Corvaglia sembra essere un chiaro segnale.

Cosa sia accaduto, ormai anni fa, tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia non è dato saperlo. Quello che è abbastanza evidente è che le due ex Veline di Striscia la Notizia non abbiano più trovato un punto di incontro per chiarire. Eppure, nelle ultime ore, un gesto della ex mora del tg satirico sembra essere stato indirizzato proprio a tale scopo…

Elisabetta Canalis, il gesto per Maddalena Corvaglia

Sembra possibile che Elisabetta Canalis abbia tentato, di nuovo, di fare pace con Maddalena Corvaglia. Le due ex Veline di Striscia la Notizia, come noto, non si sono più riavvicinate dopo che ormai diversi anni fa avevano litigato per non si sa bene quale ragione.

Nelle scorse ore, la showgirl sarda si sarebbe mossa con un gesto che potrebbe far pensare ad un tentativo di riavvicinamento con la bionda…

Elisabetta Canalis Maddalena Corvaglia

I profili social di Striscia la Notizia hanno condiviso dei contenuti con riferimento alle coppie passate alla storia del tg satirico. Tra queste, appunto, la coppia delle veline formata dalla Canalis e dalla Corvaglia.

Elisabetta ha ricondiviso questo filmato facendo pensare, appunto, ad un gesto distensivo con la sua ex amica e collega che, però, non sembra aver recepito e soprattutto non sembra essere intenzionata a fare pace.

I motivi della lite

Come anticipato, le due donne non hanno mai svelato le ragioni del loro distacco. La Corvaglia aveva spiegato sulla Canalis: “Non voglio parlare di lei. Dico soltanto che non c’entrano gli uomini ma solo perché su questo tema ho letto di tutto. Non ho visto lui che bacia lei, che bacia lei, che bacia me etc.etc.”.

Possibile quindi che tra loro ci siano state questioni lavorative, magari sulla gestione di una palestra aperta a Los Angeles che le due avevano avviato insieme.