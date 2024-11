Noemi Bocchi, la strana richiesta sui social: “Aiutatemi”

Ritorno sui social per Noemi Bocchi dopo il recente caso “tradimento” di Francesco Totti. Ecco la strana richiesta della donna.

Nelle ultime settimane, il nome di Noemi Bocchi è stato sicuramente tra quelli più chiacchierati a causa della storia del presunto tradimento ai suoi danni da parte di Francesco Totti. Ma come stanno le cose oggi? A quanto pare tutto starebbe andando senza problemi anche perché la donna sta pensando a ben altre cose…

Noemi Bocchi, la richiesta d’aiuto per l’albero di Natale

Tramite il proprio profilo Instagram, infatti, la bella Noemi Bocchi ha fatto una particolare richiesta ai suoi seguaci. Qualcosa che riguarda l’amore? No. Niente di tutto questo.

La donna ha chiesto aiuto in vista delle feste di Natale, per quanto riguarda il “montaggio” dell’albero. Il motivo ha a che vedere col fatto che lei non sia in grado di sistemarlo…

Francesco Totti e Noemi Bocchi

In una storia su Instagram, la bella Noemi ha chiesto senza giri di parole una mano ai seguaci: “Vorrei un albero di Natale super stupendissimoooo”, ha esordito la Bocchi. “Chi me lo può fare? PS. Non lo faccio io perché è troppo grande non sono capace. Please, help me”, ha proseguito.

Insomma, la donna ha richiesto aiuto per avere questo Natale un albero bellissimo e che rispecchi i suoi gusti. Poco dopo ha comunicato a tutti i fan che la sua richiesta d’aiuto era andata a buon termine. Staremo a vedere, quindi, come sarà questo albero “stupendissimo”.

Il caso del presunto tradimento

A quanto pare, quindi, per la bella Noemi non ci sono state ripercussioni evidenti dopo il caso del presunto tradimento di Totti. Lei e l’ex capitano della Roma erano persino stati raggiunti da Striscia la Notizia per la consegna del Tapiro d’Oro.

In quella occasione, solo l’ex calciatore era parso arrabbiato e teso dal ricevere il premio. La Bocchi, invece, era sembrata molto più tranquilla e disponibile.