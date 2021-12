Le tendenze moda convergono verso acquisti consapevoli, a cominciare dalle borse ecosostenibili, amate anche da Letizia Ortiz.

Nella nostra lista di fashion propositi per il nuovo anno aggiungiamoci anche quello di essere ancora più attente all’acquisto di prodotti che rispettino l’ambiente: un atteggiamento green, una maggiore attenzione nell’informarci sulla provenienza di un capo o di un accessorio, saranno quei piccoli passi avanti che ci aiuteranno a dare il nostro contributo alla rivoluzione che lo stesso fashion system sta mettendo in atto. Ad invitarci a questa buona abitudine è anche una royal lady come Letizia Ortiz, attenta come Kate al riciclo di abiti da riproporre in chiave nuova o alla scelta d borse ecosostenibili.

Letizia Ortiz sceglie le borse ecosostenibili: il nuovo royal look low cost e dal green touch

Sostenere l’artigianalità del proprio paese, puntare su un look low cost – anche alla portata di tutte -, e scegliere accessori che rispettino l’ambiente: la Reina di Spagna è riuscita in un colpo d’outfit solo a rispettare il vademecum di un look trendy non solo perché segue le tendenze moda, ma anche quelle etiche. In occasione del suo ultimo impegno istituzionale del 2021 a San Sebastian Letizia Ortiz ha scelto un look dai toni neutri, mixando capi e accessori tutti Made in Spain.

Chic, elegante ed impeccabile come sempre, Letizia ha sfoggiato nuovamente una gonna a tubino che le abbiamo visto indossare anche in altre occasioni, un modello asimmetrico principe di Galles, firmato Massimo Dutti – firma che piace tanto anche a Kate Middleton -, camicia con top incorporato in seta nera modello kimono di Sandro Paris, ed un paio di décolléte altissime con tacco a spillo firmate Magrit. A completare il look una borsa ecosostenibile realizzata dal brand basco Mauska, prodotta in Toscana. Semplice la scelta dei bijoux, un paio di orecchini mignon in oro, per lei che non ama gioielli troppo vistosi.

Borse green, la tendenza da Letizia Ortiz: marchi e modelli su cui puntare

Perché, prendendo spunto dal royal look di Letizia, non iniziamo l’anno con un piccolo gesto green che parte proprio dalla scelta della borsa? Sono infatti diversi i brand che realizzano borse che rispettano l’ambiente, come i modelli realizzati da Buti Pelletterie, realizzate in pelle vegetale.

Fonte foto: https://shop.butipelletterie.com/it/borsa-a-spalla/726-lisa-23-pelle-vegetale.html

– Collezione fresca, colorata e dinamica anche quella di Ecodesign. Si tratta di un brand ecosostenibile e Made in Italy, specializzato proprio nella produzione di accessori, borse e zaini eco-friendly e vegan: colorate, in formato pochette o a tracolla, sono tanti i modelli tra cui scegliere, dai colori vivaci, basic o pastello.

