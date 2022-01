Ispirate da Louise Brooks e Marlene Dietrich, riscopriamo lo smoking da donna come alternativo outfit da party e per serate eleganti.

Lo abbiamo visto tante volte indossare a pop star internazionali in occasione di concerti o di eventi, adesso è il momento di fare entrare ufficialmente nel nostro guardaroba dei party e degli eventi anche lo smoking da donna, un outfit che mescola sensualità e audacia e dal sapore molto cinematografico. E soprattutto, se siete di quelle fashion addicted che amano stupire, questo è l’abito perfetto su cui puntare per non passare di certo inosservate!

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Lo smoking da donna: outfit rivoluzionario negli anni ’30, glamour e di tendenza oggi

Lo smoking nasce in Inghilterra come veste da camera per gli uomini che trascorrevano il tempo libero nelle loro stanze per fumatori negli anni dell’800. Da allora questo completo divenuto famoso anche con il nome di tuxedo, ha assunto un significato decisamente diverso, trasformandosi in un outfit elegante e da riservare ad occasioni importanti, rivisitato anche oltre il classico codice del black and white, che tuttavia resta il più glamour in assoluto.

Generalmente si compone di una giacca senza spacchi monopetto con un solo bottone nera o bianca, con possibilità però anche di doppio petto a due bottoni, pantalone nero senza risvolto e in aggiunta panciotto o gilet nero, camicia bianca, papillon, calze e scarpe, ad oggi dai colori molto variegati. Negli anni ’30 la prima ad indossare questo capo in principio maschile, fu Marlene Dietrich nel film Marocco: un outfit dal forte potere seduttivo indossato nei panni di una cantante di cabaret, che vive liberamente la sua sessualità oltre ogni genere.

Ma non fu la sola, perché poco prima di lei anche Louise Brooks, attrice francese del cinema muto, ne fece un suo capo feticcio, simbolo di emancipazione femminile, libertà sessuale e indipendenza: indossare uno smoking era segno di ribellione, un outfit provocante che non tutte avevano il coraggio di indossare. Ma il loro esempio sarebbe stato di grande ispirazione per gli stilisti, primo su tutti Yves Saint Laurent, che quest’anno lo ha riproposto in una veste nuova, con cravattino al posto del papillon e bermuda al posto dei classici pantaloni lunghi.

Come e quando indossare lo smoking: i look inspo delle star

Gli stilisti quindi accolgono l’audacia, il mistero ma anche il glam dello smoking, che in chiave femminile sposa nuovi tagli, gusti e tendenze: l’effetto è decisamente sexy e anche inaspettato, perché tante sono le versioni proposte anche dalle star della musica e del cinema, che in occasioni di eventi ci hanno mostrato come lo smoking da donna possa essere rivisitato con originalità.

– Come non pensare a Madonna, che nei suoi concerti non rinuncia mai ad uno smoking: il suo è un classico black and white, ma che punta su una camicia sofisticata con ruches, papillon bianco e pantalone morbido, un panta palazzo elegante e comodo. Sulla sua scia anche Miley Cyrus, che predilige nel suo stile qualcosa di più sexy, senza giacca ma con camicia aperta e bustino che esalta il décolléte, con pantalone effetto impermeabile.

– Fan dello smoking da sempre è anche la nostra Laura Pausini, che dal classico bianco e nero propone anche una variante colorate, sofisticata, dove modernità e vintage si mescolano: in versione celeste, camicia in satin plissettata da impreziosire con un fiocchetto al colletto a pistagna della camicia: un look inspo decisamente da copiare!

Riproduzione riservata © 2022 - DG