Elegante e sostenibile, di motivi per amare gli outfit in viscosa ne abbiamo più di uno e anche per indossarla.

La rivoluzione green in atto nel mondo del fashion system è sempre più attenta alla selezione di tessuti che sappiano incantarci, avvolgere delicatamente la pelle e che possano essere prodotti nel pieno rispetto dell’ambiente. Un tessuto che risponde a questi tre requisiti è sicuramente la viscosa, nota per la sua elasticità, eleganza ed effetto vellutato, tanto che viene definita finta seta. Si tratta di una fibra vegetale che rispetta pienamente l’ambiente e che per le sue caratteristiche è particolarmente versatile, da indossare in occasioni eleganti quanto in casual.

Vestiti in viscosa ad effetto seta: gli abiti da indossare per occasioni eleganti

Uno dei più grandi pregi della viscosa è la sua texture luminosa, ma anche la dinamicità del tessuto, che si presta ad essere perfetta per chi ama abiti da sera dinamici e che si lasciano modellare in base alla forma del proprio corpo. Come lo scorso anno, anche in questo gli slip dress restano tra gli abiti da sera più trendy e sexy, ed in vista dei saldi che spesso ripropongono anche capi di mezza stagione, vale la pena scegliere diversi modelli da potersi riservare per tutto l’anno.

– Nell’outlet Zara possiamo trovare anche modelli basic versatili per qualsiasi occasione, che si tratti di una serata danzante, una festa o anche un appuntamento romantico: lo slip dress con spalline incrociate, che trovate in versione black e dall’effetto drappeggiato. Il prezzo di 17,95 euro lo rende ancora più desiderabile e alla portata di tutte. Da abbinare ad un paio di anfibi o delle décolléte scintillanti per un look party edition.

Abito effetto seta in viscosa

– Ad amare particolarmente la viscosa è Mango, in prima linea come Zara nella proposta di un guardaroba che possa diventare totally green: non sono pochi infatti gli abiti che sono realizzati in 100% viscosa, come chemisier, perfetta da indossare con un paio di mules, abitini a maglia a collo alto composti da viscosa e poliestere riciclato super versatili, da impreziosire con una cintura gioiello o anche monospalla neri decorati con frange, da riservare ad occasioni speciali.

Casual outfit in viscosa: minigonne, maglie e pantaloni

Non solo abiti e occasioni speciali. Per la sua elasticità e morbidezza la viscosa può rivelarsi anche un tessuto perfetto da indossare tutti i giorni, soprattutto per chi ormai sposa per il proprio style quotidiano un look di gusto ma sempre e comunque comfy.

– Pratici e raffinati per il lavoro sono i pantaloni flare color pietra di Stradivarius, con tanto di spacco che può valorizzare ancora di più le scarpe, composti dal 25% di viscosa. Un modello versatile da abbinare ad un maglione cropped con una camicia, con un cardigan o anche con un blazer, perfetti anfibi o sneakers per un comfy style da dieci e lode.

– Con un paio di calze, collant e parigine, non sottovalutiamo anche le minigonne con pieghe, volant o semplicemente a tubino come il modello a tinta unita di Pull and Bear, che troviamo in diversi colori, da indossare con un paio di mocassini o chunky boots, a seconda che vogliate puntare su uno stile preppy o sportivo. Tra i capi più comodi in viscosa di cui fare scorta ci sono sicuramente le maglie, da indossare su un lupetto o anche sotto un maglione scollato. Diversi modelli li trovate nella nuova collezione Terranova.

