Mini, grandi, pret-a-porter: le borse a tracolla sono alleate preziose anche in quest’inverno, smart e chic tra modelli costosi ed economici, ecco quali scegliere.

Difficile dire di no alle borse a tracolla, e anche se ne abbiamo tantissime, quando ce le regalano o ce ne innamoriamo di una che vediamo online o in negozio, finiamo per desiderarla. Anche se magari ne abbiamo già tante, succede esattamente come per le scarpe.

I modelli dell’autunno/inverno 2020-2021 vanno dalle più semplici, dalle nuance vivaci e colorate a quelle più preziose, irriverenti come quelle in peluche. L’ideale è averne a sufficienza per poter ogni giorno scegliere quella che si addica di più anche al nostro umore.

Borse a tracolla piccole e preziose: ispirati dalle passerelle

In passerella hanno sfilato le borse che già sono diventate cult di stagione in poco tempo, merito anche della loro natura retrò: borse del passato che vengono rivisitate in chiave 2.0 come la Hobo Jackie di Gucci, oppure la borsa Prada Cleo, scelta anche da Chiara Ferragni.

Ma non solo: anche Versace, Valentino e Celine, si sono fatti prendere dalla mania del re-editing, incontrando anche il gusto del lady-like, strizzando l’occhio agli anni ’50 e ’60.

Ecco perché rubando l’idea, se qualcuna ha la fortuna di custodire gelosamente una borsa a tracolla della mamma o della nonna, potrebbe essere la stagione invernale giusta per riscoprirla.

I modelli smart ed economici, mini o grandi

E se state cercando qualcosa di più economico, ma che sappia essere di tendenza e chic, non necessariamente in stile retrò ma anche dalle forme nuove e stravaganti, possiamo trovare la borsa giusta anche in versione cheap. Un’idea anche da regalare.

– Richiamando un po’ il gusto Prada, ma in versione leggermente più squadrata, ecco la proposta di Zara, da indossare comodamente sotto il braccio. Deliziosa ancora di più se abbinata ad un cappotto lungo ed oversize.

Fonte foto: https://www.zara.com/it/it/borsa-a-tracolla-satinata-p11307630.html

– Chic, elegante ed economica, e se ci aggiungiamo anche capiente, scopriamo che è la borse perfetta per andare a lavoro, così come per una serata da trascorrere fuori casa. La trovate su Amazon.

Anche la mezza luna continua a conservale il suo fascino, soprattutto se in versione pitonata e bianca, nuance super trendy. Bershka propone un modello impreziosito dalla doppia tracolla, anche a catena.