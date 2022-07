Chic come una hand-bag, pratica come una tracolla: la borsa a mezzaluna è it-bag della calda stagione

Da portare a mano nella sua versione mini oppure anche sotto braccio come una hobo bag nei modelli midi ma mai troppo grandi, la borsa a mezza luna o half moon bag è la borsa che abbiamo visto indossare maggiormente ad influencer e celebrity dalla primavera 2022. Perché piace così tanto? Probabilmente perché nel suo piccolo e confortevole spazio riusciamo a metterci l’essenziale, così da poterla integrare anche ad eventuali borse più grandi da portare al lavoro ma senza appesantirci. E dal modello originario firmato Gucci, le evoluzioni sino ad oggi sono state davvero molteplici.

Borsa a mezza luna: Dior Vibe, Gucci 1961 , Loewe Small Luna, le it-bag più cool

L’half moon bag del 2022 riassume un po’ tutti gli stili e le tendenze del momento ed ogni brand la rivisita secondo i codici della propria maison. Dior confeziona la sua Dior Vibe, una mezza luna d’ispirazione anni ’60 che predilige un design sportivo in pelle e con parte della tracolla impreziosita con catene, da portare sotto braccio esattamente come una borsa sportiva.

– Gucci a cui si deve l’archetipo della borsa mezza luna, riprende l’iconica Jackie del 1961 e la rivisita in una mini bag da portare a mano o persino a tracolla: una half moon bag elegante ad altezza fianco perfetta per impreziosire un look da sera, grazie anche alla texture metallizzata, una delle sue numerose varianti.

– Sporty chic vibes invece per la Small Luna di Loewe – che ritroveremo anche nel prossimo inverno – riprende la praticità di una borsa a tracolla griffata, ricordando quasi la vecchia bisaccia ma più corta. Per chi non ama le borse ad altezza ascellare, questa è il giusto compromesso: sotto braccio ma mobile abbastanza da porter essere indossata everyday.

Come abbinare l’half moon bag e valorizzarla sui nostri look

I look delle influencer ci mostrano come indossare la borsa a mezza luna in maniera strategica e soprattutto come valorizzare al meglio questa it-bag. Modelli particolarmente ricercati, arricchiti di ulteriori complementi, possono essere indossati con abiti dalle texuture semplici, come ci mostra Chiara Ferragni, così che tutta l’attenzione si concentri sulla nostra half moon.

– Un’altra tendenza è quella di indossare in maniera originale questa it-bag, come fosse un borsello maschile, così invece di essere indossata sotto braccio la si porta ad altezza seno. Un look decisamente pratico che non ci lascia dubbi sulla possibilità di includere questa borsa tra i modelli da mettere assolutamente in valigia. Puntate su look tenui, soprattutto se avrete scelto un half moon bag dal colore acceso e deciso: l’effetto contrasto sarà fantastico.

Riproduzione riservata © 2022 - DG