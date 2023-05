Bonus zanzariere 2023: come funziona, a chi spetta, quali sono i requisiti necessari e come fare domanda per ottenerlo.

Torna il bel tempo in Italia, l’estate si avvicina e con essa anche le zanzare. A poche settimane dall’inizio della nuova stagione, è stato confermato anche nel 2023 il bonus zanzariere 2023, un’agevolazione fiscale molto amata dagli italiani per cercare di resistere all’assalto di zanzare e altri insetti quando il caldo diventa opprimente e non si può fare a meno di spalancare finestre e balconi. Ma a chi spetta il bonus in questa nuova versione del 2023? Ecco tutte le informazioni necessarie: come funziona, quali sono i requisiti e come fare richiesta.

Come funziona il bonus zanzariere 2023

Il bonus zanzariere 2023 è un’agevolazione erogata sotto forma di detrazione fiscale e rivolta a tutti coloro che decidono installare in casa strutture con schermatura solare. Un’agevolazione che potrà essere richiesta anche nel 2024, in virtù dell’ultima proroga.

zanzariere

In cosa consiste nel dettaglio? In una detrazione fiscale Irpef o Ires al 50% (fino a un massimo di 60mila euro) per chi acquista una zanzariera con schermatura solare. Si tratta comunque di un bonus collegato all’ecobonus e che si pone dunque come obiettivo primario non il mettere al riparo gli italiani dall’assalto degli insetti, bensì il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.

Le zanzariere a schermatura solare, infatti, non impediscono solo a zanzare, vespe e altre creature del regno animale di entrare facilmente nelle nostre abitazioni, ma contribuiscono anche a mantenere stabile la temperatura all’interno dell’abitazione. Si può fare richiesta per ottenere il bonus nel 2023 fino al 31 dicembre, ma per potervi accedere è necessario essere in possesso di determinati requisiti.

Bonus zanzariere 2023: requisiti e come richiederlo

La richiesta di bonus può essere avanzata per lavori in abitazioni private, locali commerciali e locali produttivi, ma solo da parte di chi ha un reale diritto sull’immobile. Inoltre, in caso di richiesta per locali produttivi andrà fatta un’apposita segnalazione, in quanto l’agevolazione si applicherà sull’Ires e non sull’Irpef.

zanzariere finestra

Per poter fare richiesta è necessario presentare domanda all’Enea, mostrando la documentazione inerente ai lavori e al rispetto dei requisiti richiesti. I documenti inviati vanno conservati per dieci anni. In particolare, è necessario allegare le fatture che provano l’acquisto delle zanzariere, le ricevute del bonifico di pagamento, un documento che dia conferma della conformità delle zanzariere rispetto ai canoni di efficienza energetica richiesta, un documento che attesti la conformità degli interventi e infine un documento che attesti il diritto reale sull’immobile.

Quali zanzariere rientrano nel bonus

Non tutte le zanzariere, come abbiamo accennato, rientrano in questa agevolazione. Quelle che rispettano i requisiti devono godere della certificazione CE e devono avere un valore della schermatura solare Gtot superiore a 0,35. Inoltre, devono essere montate in modo fisso sulle porte a vetri o sulle finestre. Non è prevista detrazione per installazioni temporanee o mobili.

Infine, un altro aspetto importante da considerare quello relativo alla novità dell’installazione. Non è infatti possibile fare richiesta per zanzariere che vadano a sostituirne altre, più vecchie, già montate in precedenza.

Riproduzione riservata © 2023 - DG