Bonus pensione per redditi bassi: a chi spetta e qual è il limite da non superare

Bonus pensione per i redditi bassi: chi può ottenere tale agevolazione e quali sono i requisiti da rispettare.

Introdotto il bonus pensioni per i redditi bassi, rivolto a quella fascia di popolazione che non supera un certo limite di reddito su base annuale. Scopriamo, dunque, insieme come richiederlo e quali sono i requisiti da rispettare dal punto di vista reddituale e patrimoniale.

Bonus pensione redditi bassi, a chi spetta tale agevolazione economica

Il bonus pensione per i redditi bassi è riservato ai titolari di assegni inferiori a 830 euro lordi mensili ed è accreditato direttamente su una Carta Acquisti, strumento prepagato pensato per coprire spese essenziali come alimenti, farmaci e bollette.

Attraverso l’erogazione di 480 euro annui, suddivisi in accrediti mensili da 40 euro, lo Stato intende restituire un po’ di respiro ad una delle fasce più fragili della popolazione.

monete conti soldi

Possono accedere al bonus tutti i cittadini italiani e dell’Unione Europea residenti in Italia, nonché alcune categorie di stranieri con regolare permesso di soggiorno. Fondamentale è avere almeno 65 anni e percepire una pensione inferiore alla soglia prestabilita.

Tuttavia, il reddito personale non è l’unico parametro da rispettare: è infatti richiesto un ISEE del nucleo familiare inferiore a 8.117,17 euro, soglia che sale a 10.822,90 euro per chi ha già compiuto 75 anni.

Il richiedente non deve possedere più di una casa o più di due veicoli, né deve superare i 15.000 euro di patrimonio mobiliare. Sono, inoltre, esclusi dal beneficio coloro che usufruiscono di vitto e alloggio a spese dello Stato, come i ricoverati in strutture di lunga degenza e i detenuti.

Modalità di richiesta e utilizzo della Carta Acquisti

Per ottenere il bonus, dunque, bisogna compilare l’apposito modulo reperibile presso gli uffici postali e scaricabile anche dal sito di Poste Italiane.

Una volta completata la documentazione, la domanda va presentata in forma cartacea direttamente allo sportello.

Il contributo, infine, sarà accreditato, su base mensile, sulla Carta Acquisti che potrà essere utilizzata nei negozi convenzionati e nelle farmacie.