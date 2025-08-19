Quante uova si possono mangiare a settimana? Cosa dice la scienza

La scienza ci fornisce una risposta a una domanda che in molti ci facciamo: quante uova possiamo mangiare a settimana?

Per decenni al centro di un acceso dibattito, le uova hanno vissuto una lunga stagione di diffidenza, complici le raccomandazioni degli esperti di nutrizione i quali limitavano l’uso di questo alimento a causa dell’elevato livello di colesterolo contenuto al loro interno. Grazie a nuovi studi, però, è emerso che le uova fungono da fonte nobile di nutrienti, inseribile, con attenzione e misura, in un’alimentazione bilanciata. Ma quante uova si possono consumare ogni settimana senza incorrere in problemi di salute? Cerchiamo di fare chiarezza sull’argomento.

Il valore nutrizionale di un alimento che crea diffidenza

In passato, il tuorlo dell’uovo è visto come pericoloso per il cuore, visto che contiene circa 185 mg di colesterolo. Le ricerche odierne, però, hanno ridimensionato queste paure.

In soggetti sani, infatti, il colesterolo assunto con gli alimenti ha un impatto minore rispetto ai grassi saturi e trans, oggi considerati i principali responsabili dell’aumento delle lipoproteine LDL, il cosiddetto “colesterolo cattivo“. Le uova, invece, favoriscono anche l’innalzamento delle HDL, le lipoproteine “buone“, mantenendo l’equilibrio lipidico generale.

uova

Dal punto di vista nutrizionale, contengono proteine ad alto valore biologico, vitamine del gruppo B (soprattutto B12), vitamina D, colina (fondamentale per cervello, memoria e fegato), nonchP antiossidanti come la luteina e la zeaxantina, alleate della salute visiva.

Pertanto, le uova sono adatte a persone che hanno specifici fabbisogni, come quelle anziane, che, grazie alle uova, possono contrastare la sarcopenia, ossia la perdita di massa muscolare legata all’età.

Quante uova consumare su base settimanale? I consigli

Non esiste un numero preciso valido per ognuno di noi. Dando uno sguardo, però, alle Linee Guida per una Sana Alimentazione del Crea, aggiornate al 2018, un soggetto sano può avere un consumo settimanale di 2–4 uova intere, comprese anche quelle presenti in preparazioni quali dolci, pasta fresca e maionese.

Secondo l’ISMEA, nel 2023 gli italiani ne hanno consumate in media 215 a testa, pari a circa 4 uova a settimana, un dato in linea con le raccomandazioni ufficiali.

Diversa è la questione per chi soffre di patologie croniche, tra le quali possiamo annoverare il diabete e le malattie cardiovascolari. In questi casi, è meglio moderare l’assunzione, optando per un regime alimentare mediterraneo, che comprende frutta, verdura, cereali integrali, legumi e pesce.

Anche il metodo di cottura incide, in tal senso, in quanto uova consumate con burro, bacon e salumi hanno un impatto diverso e più forte sull’organismo, rispetto a quando le si cucina con olio extravergine d’oliva e verdure.