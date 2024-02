Come funziona il bonus genitori separati 2024? L’incentivo consente di ottenere fino a 800 euro al mese per un anno.

Per il bonus genitori separati 2024 sono stati stanziati 10 milioni di euro, che verranno distribuiti alle famiglie che rispondono ad una serie di requisiti. Vediamo come funziona, a chi spetta e cosa bisogna fare per ottenere fino a 800 euro al mese.

Bonus genitori separati 2024: a chi spetta?

Il bonus genitori separati 2024 non è destinato a tutti. Per accedere bisogna avere una serie di requisiti: dal reddito Isee alla condizione in tempi di Covid-19. Procediamo con ordine. Il primo scoglio da superare riguarda la situazione reddituale, che non deve essere superiore a 8.174 euro. Un limite bassissimo, che di certo fa fuori gran parte delle mamme e dei papà single.

Il secondo requisito riguarda la condizione vissuta durante la pandemia. Nello specifico, il bonus genitori separati è destinato a coloro che “nel periodo di emergenza Covid risultavano conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e che, nel medesimo periodo, non abbiano ricevuto l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente)“. Il contributo spetta nel momento in cui l’altro genitore, a causa del Coronavirus, ha “cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni oppure abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al reddito percepito nel 2019“.

Bonus genitori separati: quando scade e come presentare la domanda

La domanda per il bonus genitori separati va presentata tramite il sito dell’Inps, nella sezione Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche. Il contributo, per un massimo di 800 euro al mese, viene erogato per dodici mesi in un’unica soluzione, in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento. Per farne richiesta c’è tempo fino al 31 marzo 2024.