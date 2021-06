Christian Vieri, ex attaccante dell’Inter e della Nazionale italiana, dedica parole stupende alla moglie Costanza Caracciolo e alle figlie.

In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, Christian Vieri ha speso parole stupende verso la moglie Costanza Caracciolo. Dalla loro relazione sono nate Stella e Isabel, che oggi hanno 3 e 1 anno. L’ex campione dell’Inter vuole impegnarsi duramente affinché le sue bimbe crescano “forti e indipendenti”.

Christian Vieri: la vita di marito e padre

Durante l’intervista Christian Vieri ha espresso a pieno l’amore provato per Costanza Caracciolo, con la quale si è sposato nel 2019. Sulla dolce metà Bobo ha chiarito di aver sempre posseduto idee chiare. Non nutriva il benché minimo dubbio nel momento in cui il destino li ha fatti rincontrare, dopo dieci anni passati in amicizia: “Ci ho messo pochissimo a capire che avrei messo su famiglia con lei. La conoscevo da dieci anni, sapevo bene che tipo di donna avevo davanti. È stato veloce, tutto molto semplice. L’ho rivista e in un lampo ho realizzato che ci saremmo sposati”.

La bellezza ha naturalmente contributo, ma l’ex velina di Striscia la Notizia ha rapito il cuore del bomber grazie al carattere: “Ha grande carattere ed è sempre solare”. E sul ruolo di madre? Se la cava bene nel ruolo? Assolutamente. Le bambine non potevano chiedere una madre migliore: “È la numero uno”.

Nonostante la notorietà di entrambi, Christian Vieri e Costanza Caracciolo sono riusciti a mantenere un profilo basso nella love story. Preferiscono tenersi a debita distanza dai paparazzi e, in generale, dagli occhi indiscreti. Sui social evitano accuratamente di esporre Stella e Isabel: nelle immagini condivise appaiono di spalle o comunque con il viso coperto.

I futuri fidanzati delle figlie? Meglio non pensarci!

L’ex calciatore ha dichiarato a proposito delle principessine di casa: “Voglio che crescano forti e indipendenti. Come mi comporterò con i loro fidanzati? Non ci ho pensato finora… Mi lasci ancora dormire la notte”. Per concludere, ha condannato la violenza sulle donne, una piaga che purtroppo ancora sussiste: “Mi fa rabbia. Non la concepisco. Chi usa violenza – di qualsiasi tipo – sulle donne è tutto tranne che un uomo. È un codardo, una nullità”.