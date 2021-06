Dimessa dalla clinica per un intervento, Antonella Elia ha aperto al possibile matrimonio con Pietro Delle Piane: non lo vuole perdere!

Antonella Elia finisce nuovamente sotto i riflettori (dei social) per alcune dichiarazioni rilasciate in qualche Instagram Story, condivise nelle scorse ore sul suo account ufficiale. La soubrette piemontese ha concesso una clamorosa rivelazione.

Antonella Elia: il sogno d’amore

Secondo le storie di Instagram ultimamente pubblicate, Antonella Elia ha raccontato di essere stata per un po’ di giorni ricoverata in clinica. Fortunatamente, nulla di serio. Difatti, come prontamente spiegato dal medico curante, si è sottoposta alla revisione di una cicatrice all’addome. Un intervento che andava chiaramente fatto.

Antonella Elia

Così stamattina Antonella Elia è stata dimessa dalla clinica. Al suo fianco la dolce metà, Pietro Delle Piane. Le loro effusioni nella Casa del Grande Fratello Vip avevano fatto sognare il pubblico televisivo. Eppure, nel corso della partecipazione al programma condotto da Alfonso Signorini erano emerse le prime fratture nella relazione. Per mettersi in gioco e porre alla prova la solidità del rapporto, l’ex naufraga e l’attore avevano quindi accettato di prendere parte a Temptation Island.

Durante l’esperienza nello show realizzato dalla Fascino, i due hanno preso strade diverse. Ciò per via pure di presunti tradimenti attribuiti a Pietro. Antonella sembrava aver ormai definitivamente archiviato la love story. Lo aveva confermato la diretta interessata davanti alle telecamere, ma gli sviluppi odierni stanno a testimoniare ben altro.

In alcune Instagram Stories condivise nella mattinata, l’ex vippona, ancora sotto l’effetto dell’anestesia successivamente all’operazione, avrebbe dichiarato a Pietro di volerlo sposare poiché non intende correre più il rischio di perderlo.

La reazione di Pietro Delle Piane

La reazione di Delle Piane sembra sia stata favorevole. “Se lo faremo – avrebbe affermato –, tu per me saresti l’unica, quindi sarebbe forever and ever (per sempre)”. Attualmente la Elia sostiene di essere innamorata persa, il che induce gli ammiratori a sperare nel coronamento della storia. Forse Antonella era semplicemente in vena di battute o forse c’è qualcosa di più serio sotto: chi vivrà vedrà!