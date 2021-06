Volano parole grosse tra i due volti noti dello spettacolo: Antonella Elia sferra il colpo contro Vera Gemma, e scatta la guerra a colpi di commenti al veleno.

Scontro aperto tra Antonella Elia e Vera Gemma: la prima a scagliare il dardo della battaglia è stata l’ex opinionista del Grande Fratello che, con un velenoso appunto su una foto postata dall’ex naufraga, ha scatenato una vera e propria bufera. E non sarebbero mancati insulti e battute livide anche con alcuni utenti intervenuti a difendere la figlia di Giuliano Gemma.

Antonella Elia e Vera Gemma: lo scontro social

Vera Gemma nel mirino di Antonella Elia: l’ex volto di Non è la Rai, poche ore fa, con un commento alla foto “caliente” postata dall’ex naufraga ha aperto a un’arena di messaggi al vetriolo, e non solo con la diretta interessata dalla sua opinione. Poco dopo aver rivelato pubblicamente il suo pensiero, infatti, ha intrapreso una “guerra” di messaggi con i follower della ex concorrente dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

“Ma non è un po’ troppo???”, ha commentato Antonella Elia sotto l’immagine condivisa da Vera Gemma, il suo décolleté in primo piano, prima di avviare un velenoso botta e risposta con l’ex naufraga e il suo pubblico su Instagram.

Antonella Elia contro Vera Gemma: “Stai diventando una pornostar“

A stretto giro, la replica di Vera Gemma: “Mah non saprei non mi pongo il problema”. Caso chiuso? Niente affatto. Qualcuno dei fan dell’ex naufraga ha ipotizzato che Antonella Elia “rosichi” per la sua forma fisica, ed ecco la risposta: “Secondo te rosico? Encefalogramma piatto”. Parole spese prima di rivolgersi direttamente alla titolare del profilo social e sferrare il colpo: “@veragemma17 stai diventandomi una pornostar ma ti amo comunque e lo sai”.

Vera Gemma smentisce Antonella Elia sulla loro amicizia

La reazione dei fan di Vera Gemma non si è fatta attendere, tra chi ha accusato la Elia di essere invidiosa e chi le ha augurato l’oblio nel mondo della tv. “Invidia zero, te lo assicuro… – ha risposto a un utente – solo repulsione dell’ipocrisia palese di molto! Vera è una mia carissima amica da 20 anni e volevo arrivasse alla fine (dell’Isola dei Famosi, ndr)”. Subito dopo, Vera Gemma ha risposto con un commento che ha il sapore della smentita intorno alla loro amicizia: “@antonellaeliatv ognuno fa quello che gli pare, se non ti piace puoi anche non commentare, arrivederci“.