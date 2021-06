Francesco Totti e Bebe Vio Ambassador di Milano-Cortina 2026. I due grandi dello sport italiano insieme per un progetto che li vede testimonial alle prossime Olimpiadi Invernali!

L’ex calciatore, storico capitano della Roma, e la stella della scherma paralimpica nuovi Ambassador ai Giochi Olimpici Invernali che si terranno a Milano e Cortina nel 2026, insieme a Cristiana Capotondi. La presentazione è avvenuta il 24 giugno presso il Salone d’Onore del Coni in occasione della celebrazione del secondo anno dall’assegnazione dei Giochi invernali all’Italia, avvenuta nello stesso giorno di 2 anni fa a Losanna.

Francesco Totti e Beve Vio Ambassador alle Olimpiadi Invernali 2026

Francesco Totti e Bebe Vio sono gli Ambassador delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Il campione del calcio italiano, ex capitano giallorosso, e la campionessa della scherma paralimpica insieme a Cristiana Capotondi saranno i nuovi testimonial del grande e atteso evento sportivo.

La presentazione ufficiale dei nuovi Ambassador si è tenuta presso il Salone d’Onore del Coni, a Roma, in occasione del secondo anniversario dall’assegnazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026 all’Italia.

Francesco Totti e Bebe Vio Ambassador ai Giochi Invernali 2026: il dream team

La campionessa paralimpica della scherma, Bebe Vio, e il campione del mondo di calcio del 2006, Francesco Totti, “vanno ad aggiungersi al dream team di cui fanno già parte Federica Pellegrini, Alberto Tomba e Deborah Compagnoni“, si legge nella nota del Coni.

Nell’ambito del grande progetto di sviluppo del grande appuntamento, il presidente del Coni e della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, e l’amministratore delegato, Vincenzo Novari, hanno presentato insieme al Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e alla sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, una serie di iniziative che prevede il coinvolgimento degli studenti delle scuole del I e del II ciclo “a partire dall’ideazione della Mascotte dei Giochi Italiani“.

Il commento di Totti e Bebe Vio sul ruolo di Ambassador alle Olimpiadi Invernali

A stretto giro il commento di Totti e Bebe Vio sul loro ruolo ai prossimi Giochi Invernali: “Ho scoperto la settimana bianca ultimamente – ha dichiarato l’ex capitano della Roma –, prima avevo qualche impegno… Ora in famiglia io gioco e loro sciano”. “Da solo non vai da nessuna parte, bisogna sempre fare squadra. Entrare nel movimento paralimpico per me è stato capire quante cose ti possono insegnare i tuoi compagni“, ha concluso l’atleta paralimpica.