Blackout Love: ecco le location del film con Anna Foglietta

Ecco quali sono le location di Blackout Love, la commedia sentimentale con protagonisti Anna Foglietta e Alessandro Tedeschi.

Valeria non ha ancora superato il trauma della separazione dal compagno Marco, avvenuta un anno prima, con cui aveva avuto una lunga storia d’amore: proprio quando ha iniziato a ritrovare la serenità, nella sua vita ricompare l’ex compagno che, a causa di un incidente, ha dimenticato tutto ciò che è avvenuto nei dodici mesi precedenti ed è convinto di essere ancora fidanzata con Valeria. È questa, in sintesi, la trama di Blackout Love, la commedia romantica diretta da Francesca Marino che è uscita per la prima volta nel 2021 su Amazon Prime Video, per poi arrivare in un secondo momento in TV. A proposito del film, vediamo ora quali sono le location di Blackout Love.

Blackout Love: le location del film

La storia raccontata in Blackout Love è ambientata a Roma ed è proprio nel Capitale che la regista, Francesca Marino, tutti gli attori, le attrici e i vari addetti ai lavori hanno girato il film.

Anna Foglietta

Oltre ai palazzi e alcuni monumenti storici del centro di Roma, il film è stato girato anche in angoli di zone più periferiche della città e in alcuni comuni limitrofi alla Capitale. Il set dell’intero film è comunque stato nel Lazio, nei pressi appunto di Roma.

Blackout Love: il cast del film

La protagonista principale di Blackout Love, Valeria, è interpretata da Anna Foglietta, una delle attrici più apprezzate del panorama cinematografica italiano che abbiamo potuto vedere protagonista in tanti film. Il suo ex compagno, Marco, è invece impersonato da Alessandro Tedeschi.

Nel cast del film ci sono poi anche Anna Bonaiuto, Barbara Chichiarelli, Alessio Praticò, Giancarlo Commare, Allegra Peluso, Maria Elena Antoni, Emmanuele Vita, Christian Ginepro, Dharma Mangia Woods, Flaminia Martinelli e Camilla Lazzaretti.