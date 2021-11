Black Friday 2021: le migliori offerte del 26 novembre su Amazon per quanto riguarda i prodotti per la casa e i dispositivi multimediali.

Il Black Friday 2021 è arrivato! Dopo settimane di attesa, Amazon lancia finalmente la giornata delle super offerte. E di occasioni imperdibili non ne mancano, sia per quanto riguarda i migliori elettrodomestici, grandi o piccoli, per la casa e per la cucina, sia per quanto riguarda i dispositivi teconologici più moderni e avanzati. Hai paura di perderti nella marea di super sconti disponibili sul sito? Non preoccuparti! Per non farti scappare nemmeno una delle offerte migliori, ecco qui una selezione di prodotti in super offerta.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

black friday

Black Friday 2021 su Amazon: le migliori offerte per la casa e la cucina

Il Black Friday è il giorno giusto per cercare di rendere la propria cucina più moderna e all’avanguardia, magari avvalendosi di un aiuto tecnologico in più, come quello offerto dall’Impastatrice planetaria Chef XL Kenwood KVL4100S, il proprio chef su misura adatto sia per chi ha bisogno solo di un sous chef, sia di chi invece non ha minimamente idea di come realizzare alcune preparazioni. Su Amazon puoi trovarlo con tantissimi accessori per ogni evenienza, ma in questo Black Friday è disponibile nella sua versione base con uno sconto del 46%, per un risparmio di oltre 240€!

Ma uno dei segreti per far riuscire perfettamente i propri manicaretti è avere a disposizione un forno all’altezza delle aspettative. Il tuo è troppo vecchio? Cosa aspetti per cambiarlo? Su Amazon puoi trovare oggi Hisense BI3111AX, forno multifunzione ventilato con nove funzioni, classe A, in acciaio Inox. Uno dei migiliori forni sul mercato per il rapporto qualità prezzo, disponibile oggi a soli 179€, con uno sconto del 33%.

Cucinare e infornare non sarebbe però possibile senza la giusta conservazione dei prodotti. Potrebbe quindi essere arrivato il momento di cambiare anche il tuo vecchio frigo. Tra i tanti disponibili oggi su Amazon, segnaliamo il Miele KFN 29162 D, frigo-congelatore da libero posizionamento, in vendita con uno sconto di oltre 240€.

A colazione o a fine pasto, cosa c’è di meglio di un buon caffè? Specialmente se preparato in maniera semplice e con un apparecchio dal look splendido, come da De’ Longhi Icona Vintage. Una macchina del caffè manuale che può essere utilizzata sia con caffè in polvere che con cialde E.S.E., disponibile oggi in offerta a soli 102 €. Non lasciartela sfuggire!

Ma non solo in cucina si vive la propria vita, e anzi la casa è formata da molte camere, spesso troppe per poterle tenere pulite senza fatica. In questo può però darti una mano un robot aspirapolvere. Come il Rowenta RR6871 X-Plorer, aspirapolvere e lavapavimenti in grado di fare entrambe le cose in una passata, con un’autonomia di due ore e mezza, tre modalità di pulizia e totalmente programmabile. Il massimo per potersi godere una casa pulita senza muovere un dito (o quasi). Lo trovi oggi in offerta su Amazon a metà prezzo!

Black Friday 2021: le migliori offerte Amazon per smartphone e non solo

Black Friday fa rima con nuovo smartphone per molti appassionati di tecnologia in tutto il mondo. In questo venerdì le offerte tra i migliori telefoni sono infatti moltissime. La migliore su Amazon è però quella che ci indirizza verso l’Oppo Find X3 Lite, uno smartphone 5G che monta Qualcomm 765G, un display Full HD+Amoled, quattro fotocamere, ram da 8 giga, rom da 128 giga, dual Sim e batteria da oltre 4400 mAh. Cosa volere di più? Un super sconto del 40%!

Ami guardare sul tuo smartphone i tuoi film preferiti, i video su YouTube o ascoltare la tua musica del cuore? Per farlo ti serviranno delle buone cuffie auricolari, come le Huawei Freebuds i4 con cancellazione del rumore intelligente. Solo per oggi sono scontate del 44%.

Sempre in casa Huawei, perché non approfittare anche della super offerta sul Watch Fit, un smartwatch con adattatore AP52, l’ideale per allenarsi (e anche per vivere al meglio le attività della propria quotidianità, specialmente se si installa anche WhatsApp).

E cosa dire delle incredibili offerte sui tantissimi computer e notebook disponibili in questo straordinario Black Friday 2021? Tra quelli da non perdere c’è sicuramente il Matebook D 14 di Huawei, un Ultrabook con schermo Full View 1080P FHD, Inter Core i5, 8 giga di Ram, SSD da 512 giga e tante caratteristiche che lo rendono adatto sia per l’intrattenimento che per molti professionisti.

E chiudiamo questa incredibile carrellata di offerte con un dispositivo per il nostro relax al termine di una dura giornata di lavoro, quando vogliamo goderci un buon film o la nostra serie preferita senza dover per forza uscire di casa per andare al cinema. Un televisore nuovo può aiutaraci a soddisfare le nostre esigenze, specialmente se si tratta di un Sony Bravia 4K ultra HD con Google Tv, modello in esclusiva per Amazon disponibile con uno sconto del 24%.

Riproduzione riservata © 2021 - DG