Black Butterfly: il film con Antonio Banderas è stato girato anche in Italia

C’è anche un po’ di Italia in Black Butterfly, Thriller diretto da Brian Goodman che ha come protagonista Antonio Banderas: ecco le location del film.

Paul è uno sceneggiatore che, una sera, viene aggredito all’interno di un ristorante da un camionista al quale poco prima aveva tagliato la strada. Per sua fortuna arriva in suo aiuto un barbone di nome Jack, che si trovava al bancone del locale: per ringraziarlo lo scrittore invita il clochard a stare al riparo a casa sua per una notte. Tra i due nasce un’amicizia che Paul racconta in una sua sceneggiatore, ma la storia assume ben presto delle pieghe inquietanti. E’ questa, in poche righe, la trama di Black Butterfly, thriller del 2017 che è stato diretto da Brian Goodman ed è il remake del francese Papillon Noir: vediamo ora quali sono le location del film diretto da Brian Goodman.

Black Butterfly: le location del film

Pur essendo ambientata completamente negli Stati Uniti, Black Butterfly è stato girato anche in Italia. Monte Livata, la località sciistica che fa parte del comune di Subiaco (nel Lazio) è stata infatti scelta dal regista per girare le scene in esterna: nel film la casa di Paul si trova infatti isolata in un bosco, che nella realtà è appunto quello del Monte Livata.

Antonio Banderas

Le riprese degli interni di Black Butterfly sono invece state girate negli studi cinematografici americani.

Black Butterfly: il cast del film

A interpretare il protagonista principale di Black Butterfly, lo sceneggiatore Paul, è Antonio Banderas. Al fianco dell’attore spagnolo troviamo Jonathan Rhys Meyers che veste invece i panni del barbone Jack.

Completano poi il cast di Black Butterfly Piper Perabo, Abel Ferrara, Vincent Riotta, Nathalie Rapti Gomez, Randall Paul, Katie Mcgovern, Charles Gaines e Nicholas Aaron.

