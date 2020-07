Nastri d’Argento 2020, ecco i vincitori: trionfa Favolacce, premiato anche Benigni

Sono stati annunciati i vincitori dei Nastri d’Argento 2020: la cerimonia di quest’anno è stata dedicata al maestro Ennio Morricone.

E’ Favolacce il Miglior Film ai Nastri d’Argento 2020. La 74^ edizione di una delle più importanti kermesse cinematografiche italiane è ovviamente dedicata al maestro Ennio Morricone, morto nella notte del 6 luglio all’età di 91 anni. In questa particolare edizione Favolacce, film diretto a quattro mani dai fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo, si è aggiudicato l’ambitissimo premio per il Miglior Film. Ma la pellicola che si è aggiudicata il maggior numero di statuette (sei) è Pinocchio di Matteo Garrone: tra i premiati per questo film c’è anche Roberto Benigni.

Nastri d’Argento 2020: i vincitori

Ecco qui di seguito tutti i vincitori, categoria per categoria, dei Nastri d’Argento 2020:

MIGLIOR FILM

Favolacce – Damiano e Fabio D’Innocenzo

MIGLIORE REGIA

Matteo Garrone – Pinocchio

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE

Marco D’Amore – L’Immortale

MIGLIORE COMMEDIA

Figli – Giuseppe Bonito

MIGLIOR PRODUTTORE

Agostino, Giuseppe, Maria Grazia Saccà – Pepito Produzioni Favolacce con Rai Cinema, Vision Distribution, Amka Films Productions, QMI e con Rai Cinema, in associazione con Minerva Pictures Group, Evolution People Hammmet

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Pierfrancesco Favino – Hammamet

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

Jasmine Trinca – La Dea Fortuna

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Roberto Benigni – Pinocchio

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Valeria Golino – 5 è il numero perfetto, ritratto della giovane in fiamme

MIGLIOR ATTORE COMMEDIA

Valerio Mastandrea – Figli

MIGLIORE ATTRICE COMMEDIA

Paola Cortellesi – Figli

MIGLIOR SOGGETTO

Il Signor Diavolo – Pupi, Antonio, Tommaso AVATI

MIGLIORE SCENEGGIATURA

Favolacce – Damiano e Fabio D’Innocenzo

MIGLIORE FOTOGRAFIA

Paolo Carnera – Favolacce

MIGLIORE SCENOGRAFIA

Dimitri Capuani – Pinocchio

MIGLIORI COSTUMI

Massimo Cantini Parrini – Pinocchio, Favolacce

MIGLIOR MONTAGGIO

Marco Spoletini – Pinocchio, Villetta con ospiti

MIGLIOR SONORO

Maricetta Lombardo – Pinocchio

MIGLIORE COLONNA SONORA ex aequo

Brunori Sas – Odio L’estate

Pasquale Catalano – La Dea Fortuna

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

Che vita meravigliosa – Diodato, La Dea Fortuna

Nastri D’Argento 2020: i Premi Speciali

FILM DELL’ANNO

Volevo nascondermi – al regista Giorgio Diritti, ai produttori Carlo Degli Esposti e Nicola Serra (Palomar) e Paolo Del Brocco (Rai Cinema), al protagonista Elio Germano.

NASTRO ALLA CARRIERA

Toni Servillo

NASTRO EUROPEO

Pedro Almodovar per Dolor Y Gloria

NASTRO D’ORO

Vittorio Storaro – per Un giorno di pioggia a New York

NASTRO SPECIALE

Lorenzo Mattotti per La famosa invasione degli orsi in Sicilia

NASTRO DELLA LEGALITÀ

Aspromonte di Mimmo Calopresti

MIGLIOR CASTING DIRECTOR

Davide Zurolo per L’immortale

PREMIO GUGLIELMO BIRAGHI PER LE PROMESSE DELL’ANNO

Giulio Pranno per Tutto il mio folle amore. Con una menzione speciale a Federico Ielapi per Pinocchio

PREMIO “GRAZIELLA BONACCHI”

Barbara Chichiarelli

PREMIO NINO MANFREDI

Claudio Santamaria per Tutto il mio folle amore e Gli anni più belli

PREMIO NASTRI D’ARGENTO – SIAE PER LA SCENEGGIATURA

Emanuela Rossi per Buio

NASTRI D’ARGENTO – NUOVO IMAIE PER IL DOPPIAGGIO

Stefano De Sando – Robert De Niro in The Irishman

Claudia Catani – Angelina Jolie / Emanuela ROSSI – Michelle Pfeiffer in Maleficent

IL ‘CAMEO’ DELL’ANNO

Barbara Alberti per La Dea Fortuna

