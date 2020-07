Bicarbonato per la cura del giardino: tutti i consigli

Se si è amanti del giardinaggio, il bicarbonato è un elemento importantissimo per la cura delle piante. Ecco alcuni consigli su come utilizzarlo!

Il bicarbonato, oltre a tutti i suoi innumerevoli usi, è anche molto utile per la cura del proprio giardino. Infatti non sempre serve, per aver cura delle proprie piante (in giardino ma anche sul balcone di casa), avvalersi di prodotti chimici e costosi. Ecco alcuni consigli della nonna per rendere bellissimo il giardino con l’uso del bicarbonato!

Bicarbonato e giardinaggio: 4 consigli da seguire

È risaputo che il bicarbonato ha molteplici usi per ogni tipo di problema in casa, e spesso le nostre nonne ne hanno tramandato l’utilizzo ai figli e ai nipoti per poter risparmiare e avere rimedi naturali e rispettosi dell’ambiente. Lo stesso vale per il giardino: il bicarbonato infatti fa miracoli per la cura delle piante.

Prendersi cura delle piante

Ecco 4 consigli su come utilizzarlo:

– Se usiamo due cucchiaini di bicarbonato e li mescoliamo in un litro di acqua con anche un cucchiaino di olio di neem, potremo tenere lontani gli insetti dalle nostre piante. Basta spruzzarne un po’ sopra!

– Pulire le foglie. Il bicarbonato mescolato con l’acqua e spruzzato sulle foglie le renderà pulitissime. È opportuno dopo fatto questo asciugare le foglie con un foglio di carta da cucina.

– Si mescola farina e bicarbonato in quantità uguali per tenere lontane dalla verza le cavolaie, una specie di bruco che infesta questa verdura. Bisogna spolverare le piantine con questo composto per avere risultati concreti.

– Un altro consiglio che diamo per la cura delle vostre piante è per quanto riguarda la fioritura. Infatti, se mescoliamo un cucchiaino di bicarbonato in un litro di acqua e poi mettiamo il composto in uno spruzzino, sarà possibile facilitare la fioritura in periodo primaverile solamente spruzzando il mix sulle piante.

