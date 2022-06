Bianca Atzei non è solo una cantante amata, ma anche una appassionata di animali: scopriamo tutto sul cane che ha colmato un grande vuoto.

Considerata una delle voci più belle del panorama musicale italiano, Bianca Atzei è anche una ragazza dolcissima. I fan hanno imparato a conoscerla quando ha partecipato all’Isola dei Famosi, dimostrando una grande forza d’animo. Non solo, l’artista è anche una grande amanti degli animali e ha adottato un cane che è spesso protagonista dei suoi scatti social: scopriamo tutte le curiosità che ci sono sull’amico a quattro zampe.

Bianca Atzei, cane: razza e nome

Dopo la fine della sua storia con Max Biaggi, Bianca Atzei ha vissuto un momento molto delicato. Non si aspettava di essere mollata di punto in bianco e, come se non bastasse, nutriva nei confronti del motociclista un grande amore. La cantante, poi, ha avuto un delicato problema di salute, che l’ha costretta ad un intervento al cuore. Oggi, fortunatamente, questi brutti periodi sono passati e Bianca è tornata a sorridere accanto all’inviato de Le Iene Stefano Corti. Inoltre, la Atzei ha anche un cane che non la lascia mai sola. Di nome Mela, è una bellissima cucciola di razza Volpino.

Con un bellissimo manto folto di colore miele, il cane è per Bianca un vero e proprio ‘figlio’. Qualche tempo fa, precisamente nel 2020, l’amico a quattro zampe è stato poco bene. Ha iniziato a soffrire di attacchi epilettici ed è stato sottoposto a diversi esami specifici. La cantante ha condiviso con i fan tutte le sue preoccupazioni per il peloso e, fortunatamente, tutto si è risolto per il meglio: oggi Mela gode di ottima salute.

3 curiosità sul cane di Bianca Atzei

Il cane di Bianca Atzei è sempre al suo fianco, sia nei momenti di gioia che in quelli di dolore. Mela è entrata nella sua vita dopo che la cantante è stata colpita da un lutto molto difficile.

-Prima di Mela, Bianca ha avuto un altro cane di nome Mia: la cucciola è morta a 14 anni, lasciando un grande vuoto nell’esistenza della cantante. “Manchi e non mi sembra vero“, ha scritto l’artista sui social nel 2017 quando l’animale è scomparso.

-Mela ha un suo profilo Instagram, seguito da quasi 7 mila follower.

-Il cane è molto geloso di Bianca, tanto che nel letto si mette sempre tra lei e il fidanzato Stefano Corti.

